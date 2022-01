Niños mexicanos llegarán en patineta a los Juegos Olímpicos

Debajo de uno de los puentes en la colonia Jardín Balbuena, un grupo de niños y jóvenes mexicanos se reúnen todas las tardes para andar en patineta. Esto no tiene nada de extraordinario, si no fuera porque estamos hablando del equipo nacional que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos.

Sí, estos chicos están ahí, en un parque con dunas de cemento en donde practican saltos mortales, piruetas peligrosas y malabarismo a gran velocidad.

Acompañado del equipo élite de FIA, integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez y Vianney Rodríguez, me acerqué a mirar a una pequeñita de 11 años que brincaba obstáculos sobre su patineta manteniendo el equilibrio de manera asombrosa.



ver fotos Jorge Zarza entrevista a patinadores mexicanos

Se llama Valentina Montiel, empezó su entrenamiento a los cinco años de la mano de Sauro García, quien le ha compartido toda su experiencia para dominar la tabla.

“A veces me critican porque dicen que la patineta es para niños, pero el deporte no tiene género”, me comenta Valentina, quien acude a los entrenamientos sin importar los golpes que recibe cuando se cae.

Andar en patineta: De la vagancia a un deporte de Juegos Olímpicos

Sauro García es el entrenador nacional para los Juegos Olímpicos , empezó en este deporte desde que era niño, su constancia y disciplina lo llevaron a innumerables competencias en una época en donde la patineta era sinónimo de vagancia o de vandalismo. Pocos saben que Sauro García representó a México en competencias internacionales y fue el octavo mejor del mundo.

Ahora dedica su tiempo instruyendo a niños y jóvenes mexicanos que se acercan con el interés de aprender skateboarding y convertirse en seleccionados nacionales que representen al país, como lo hizo Sauro.

Orgulloso nos muestra el parque debajo del puente -que no deja de vibrar por el paso de los coches y camiones con pesadas cargas- en donde ha creado un espacio familiar, siempre limpio y libre de delincuentes.

Acelerado e intenso al hablar, Sauro García recuerda cuando fue a competir a Estados Unidos:

“Le pregunto a uno de mis rivales, como para hacer plática.

- Oye, ¿y tú qué estudias?

- Nada. Yo me dedico a la patineta.”

Su respuesta me dejó helado, me confiesa Sauro, y luego reflexiona: Eso es lo que nos hace falta en México, dedicarnos de lleno a un deporte y ser los mejores en esa disciplina, porque solo así podremos traer más medallas, más premios, más trofeos para el país.

Y coincido con Sauro.