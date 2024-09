“Las armas son un derecho": Mexicanos protestan en contra de iniciativa que afecta la defensa propia

Durante la tarde de este sábado 28 de septiembre, habitantes de la Ciudad de México (CDMX) salieron a las calles capitalinas para protestar por la nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ha generado debate por las nuevas restricciones al uso legal de estas herramientas para la defensa propia.

A través de una marcha que portó el lema de “no al desarme ciudadano”, “las armas son un derecho constitucional” y “no a la reforma”, los manifestantes externaron su preocupación por la prohibición a un mayor catálogo de armamento por parte de los ciudadanos, mismo que, consideran, ya era insuficiente para efectuar una defensa legítima frente a los criminales.

#CDMX | Da inicio la marcha a favor de las armas en México, decenas de personas están a favor de defenderse. Vía: Guillermo Chavarría pic.twitter.com/e0supqK2K2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2024

“La marcha es en contra a la iniciativa de reforma del presidente AMLO en donde solo busca quitarle las armas al ciudadano, pero no busca quitarle las armas al delincuente. Todos los ciudadanos llevamos los balazos, y los delincuentes los abrazos”, señaló Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego.

Los manifestantes desfilaron sobre Paseo de la Reforma y dejaron en claro su postura en contra de la iniciativa de ley que reforma el uso y posesión de las armas, pues aseguran que en los hechos deja a los ciudadanos en la indefensión, pues se incrementa la cantidad de armas que solamente puede portar el Ejército Mexicano.

¿Qué pasa con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego?

Santiago Barroso, abogado especialista en legítima defensa, señala que la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos afectará la capacidad de los ciudadanos para poder defenderse , pues menciona que “ya estábamos muy limitados en los calibres que podemos poseer tanto para tiro, cacería y protección del domicilio”.

Según se puede leer en un boletín emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre dicha iniciativa, entre las nuevas restricciones hay una regulación para los calibres .357, .22” Magnum, Hornet y TCM; además de “otorgar certeza jurídica” para la portación de armas de fuego que hoy en día están permitidas para personas ejidatarias, comuneras, sucesoras, pequeños propietarios, avecindados, jornaleras del campo, así como pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Luis Antonio Merino, quien también es abogado especialista en legítima defensa, destacó que la reforma podría llevar al monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. “El Estado no puede tener el monopolio del uso de la fuerza. Me obligas a tomar las armas para defender al Estado, pero no me permites usarlas para defenderme de los delincuentes”, afirmó.