Mexicanos Primero exige corregir libros de texto tras salida de Marx Arriaga

Tras confirmarse la salida de Marx Arriaga de la SEP y la llegada de la poeta Nadia López García a la Dirección de Materiales Educativos, la organización Mexicanos Primero lanzó una exigencia clara: es hora de limpiar el desorden y corregir los libros de texto gratuitos.

En un comunicado emitido este martes, la organización civil advirtió que la gestión anterior dejó materiales educativos con graves deficiencias técnicas, pedagógicas y conceptuales. Por ello, pidieron a la nueva administración dejar atrás la "batalla ideológica" y centrarse en arreglar lo que se hizo mal.

El saldo de la era Arriaga: Libros con ideología comunista

Mexicanos Primero fue contundente en su diagnóstico sobre los materiales que hoy están en las mochilas de millones de niños. Señalaron que, bajo la batuta del exfuncionario, se produjeron textos con:



Inconsistencias conceptuales. Problemas de claridad. Contenidos desconectados de la realidad del sistema educativo. Niveles de complejidad poco adecuados para diversos contextos.

Más de tres días de necedad en la SEP...



Marx Arriaga se aferra a no abandonar la Dirección de Materiales Educativos pese a haber sido despedido y tener nueva titular, Nadia López García.



"Cuando la educación se convierte en campo de batalla ideológica, quienes pierden no son los funcionarios: son las niñas, niños y jóvenes cuyo futuro queda atrapado entre luchas de poder", sentenció la ONG.

Cabe destacar que Marx Arriaga se encuentra atrincherado en su oficina desde el viernes, cuando fue despedido, bajo el argumento de "defender los libros de texto" y promoviendo su ideología comunista, mientras millones de niños podrían verse afectados por el retraso en el aprendizaje.

Piden a Nadia López corregir libros de texto

Con el relevo en la SEP, la organización ve una oportunidad para enderezar el barco, pero advirtió que no basta con buenas intenciones. Exigieron a Nadia López García construir un mecanismo permanente y técnico para la revisión de los materiales.

El mensaje es directo: los libros no pueden depender de los caprichos o la ideología de un funcionario en turno. Deben basarse en evidencia, pilotajes reales y consultas transparentes con maestros y especialistas.

"México necesita construir un mecanismo autónomo y técnicamente sólido... La educación no puede estar sujeta a vaivenes sexenales ni decisiones unilaterales", concluyeron.

