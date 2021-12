En México, 15% de población adulta usa banca electrónica

En México, un tercio de la población adulta realiza transacciones en la banca electrónica a través de las aplicaciones de las instituciones financieras, sin embargo, aunque la banca en línea es segura, expertos indicaron que se deben redoblar los esfuerzos para evitar posibles fraudes.

Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) firmaron un convenio para promover el uso responsable de la banca electrónica y fomentar una cultura de la ciberseguridad.

De acuerdo con cifras, en México hay poco más de 84 millones de usuarios de internet y una tercera parte de la población adulta usa aplicaciones telefónicas, principalmente, para la banca electrónica.

En 2021 subió cifra de posibles fraudes en banca electrónica

Óscar Rosado, presidente de Condusef , reveló cifras sobre el aumento de delitos, como el fraude, en la banca electrónica en México.

“De enero a octubre de este año 2021, más de 62 mil reclamaciones de usuarios de servicios bancarios que hemos recibido tienen que ver con el tema de posibles fraudes, esto destaca claramente que el 35% fueron consumos no reconocidos, seguidos por transferencias bancarias no reconocidas con un 24% y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito, un 14%".

Ante este panorama, la Condusef y el IFT aseguraron que con el convenio se busca que los usuarios de la banca electrónica tengan las herramientas para su uso responsable y eficiente de las herramientas tecnológicas.

#EnVivo🔴 Únete a esta transmisión y sigue la firma de este #Convenio entre el IFT y CONDUSEF

“En una encuesta de salida de usuarios que se acercan a internet hemos podido identificar que casi el 35% de los fraudes correspondió a un phishing telefónico, un 22% a smishing, es decir mensajes de texto o por la vía de whatsapp y un 21% por la modalidad de pharming, esto es portales falsos de instituciones financieras”, dijo Óscar Rosado, presidente de Condusef.

Por su parte, Adolfo Cuevas, el comisionado presidente de IFT, indicó que el convenio facilitará el intercambio de información estadística, buenas prácticas, estudios, investigaciones, experiencias y materiales que nos permitan perfilar las medidas necesarias para perfilar los riesgos y amenazas a las que están expuestos los cibernautas.