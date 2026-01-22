¡Solidaridad de México! Bomberos llegan a Chile ante incendios que llevan al menos 20 muertos

En un gesto de solidaridad internacional sin precedentes recientes, México envió 145 bomberos a Chile para apoyar el combate de los incendios forestales que azotan la zona centro-sur de nación sudamericana y que han dejado al menos 20 personas fallecidas, de acuerdo con autoridades chilenas. México se convirtió así en el primer país en enviar ayuda especializada ante esta emergencia.

Los brigadistas mexicanas arribaron este jueves 22 de enero al Aeropuerto de Concepción , a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile , y fueron desplegados de inmediato en la región del Biobío, una de las más afectadas por el avance del fuego.

Boeing 767 #FACH trasladó 145 brigadistas mexicanos y 368 kg de carga especializada desde #México a #Concepción, reforzando las labores de apoyo institucional a la emergencia por los #IncendiosForestales en la zona centro-sur del país pic.twitter.com/KNr1FP0aSa — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) January 22, 2026

¿Quiénes integran la brigada mexicana enviada a Chile?

El contingente se encuentra conformado por personal altamente capacitado de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional ( DEFENSA ). Se trata de especialistas en combate de incendios forestales, con experiencia en terrenos complejos y condiciones extremas, similares a las que actualmente enfrenta Chile.

Se destaca que la brigada cuenta con entrenamiento en control de fuego activo, protección de zonas habitadas, además de trabajo coordinado con fuerzas locales, lo que permitirá una integración rápida a las operaciones chilenas.

Incendios en Chile: ¿por qué es clave la ayuda internacional?

El delegado presidencial Eduardo Pacheco reconoció que varias emergencias aún no están bajo control, debido a la intensidad de los incendios, las condiciones climáticas y la extensión de las zonas afectadas: “Por eso la ayuda de estos 145 bomberos mexicanos es esencial”.

Las labores se concentran en áreas donde el fuego amenaza comunidades, infraestructura crítica y reservas naturales, en un escenario que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta local.

Incendios forestales en Chile: una emergencia persistente

Cada año, Chile enfrenta temporadas de incendios cada vez más severas, fenómeno que expertos asocian a olas de calor, sequía prolongada y cambio climático. En esta ocasión, el saldo humano y material ha sido especialmente grave, lo que motivó la activación de mecanismos de cooperación internacional.

La llegada del contingente mexicano refuerza los esfuerzos de brigadas chilenas, fuerzas armadas y servicios de emergencia que trabajan día y noche para contener el avance de las llamas.

🔴| En Chile, un incendio forestal incontrolable ha consumido al menos 18.000 hectáreas desde el sábado, haciendo vivir literalmente un infierno a regiones del sur como Ñuble y Biobío. El presidente Boric confirmó 18 muertos hasta el momento, esperando muchos más. pic.twitter.com/gS6qI4CW0S — Andrés Martínez Álava (@amartinezecu) January 19, 2026

Cooperación regional ante desastres

La llegada de bomberos mexicanos a Chile refuerza el papel de México como actor solidario en América Latina, especialmente ante desastres naturales de gran escala, además de que abre la conversación acerca de la necesidad de fortalecer estrategias regionales para enfrentar incendios forestales cada vez más frecuentes y destructivos.

Ante un escenario climático cada vez más extremo, la pregunta es inevitable: ¿están los países de la región preparados para enfrentar emergencias de esta magnitud de manera conjunta?