FOTOS: México compra el imponente avión "Súper Hércules" C-130J-30, un "tanque volador"
La Fuerza Aérea Mexicana adquirió el avión C-130J-30 Super Hércules, equipado con blindaje, alerta de misiles y tecnología de combate; México es el primer país de América Latina en adquirirlo.
La flota aérea de México acaba de recibir una inyección de testosterona militar. El país se convierte en el primero de América Latina en poner sus manos sobre la máquina de transporte táctico más letal y resistente del mercado: el C-130J-30 Super Hércules.
Así lo confirmó la empresa Lockheed Martin, especializada en tecnología y aeronaves de guerra, a través de un comunicado de prensa donde presumió la nueva adquisición de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), quienes ya cuentan en sus filas otras aeronaves de esta misma compañía.
Lejos de ser un simple carguero para despensas, esta aeronave es una plataforma de guerra diseñada para sobrevivir en los entornos más hostiles del planeta. México adquirió la versión “alargada” (J-30), un gigante que añade 4.5 metros de fuselaje no para comodidad, sino para maximizar el despliegue de tropas de asalto.
Nuevo avión Super Hércules de México: Diseñado para recibir disparos y seguir volando
Lo que hace “imponente” a este avión no es su tamaño, sino su capacidad para entrar y salir de zonas de combate bajo fuego. El C-130J-30 cuenta con una suite defensiva digna de una película de acción, diseñada para burlar amenazas antiaéreas:
- Guerra Electrónica: Está equipado con sistemas avanzados AN/AAR-47 y AN/ALR-56M que detectan si un misil ha sido disparado en su contra o si está siendo “iluminado” por un radar enemigo.
- Contramedidas: Al detectar una amenaza, dispara automáticamente bengalas ("flares") y señuelos para desviar los proyectiles.
- Blindaje Táctico: La cabina y las zonas vitales cuentan con protección balística contra armas pequeñas. Además, sus tanques de combustible están rellenos de una espuma especial supresora de explosiones; si una bala o un rayo impactan el tanque, el avión no explota.
Despliegue masivo del Hércules C-130J-30: 128 soldados y 92 paracaidistas al vacío
La nueva adquisición mexicana es una bestia de proyección de fuerza. Su fuselaje extendido le permite operar como un transporte masivo de infantería para saturar una zona en minutos. Tiene capacidad para cargar a 128 soldados con equipo completo de combate o realizar un lanzamiento aéreo de 92 paracaidistas en una sola pasada.
Si la misión requiere fuerza mecanizada, su bodega puede tragar vehículos blindados ligeros o hasta 8 pallets militares estándar. En escenarios de extracción urgente, se configura como un hospital aéreo para evacuar hasta 97 heridos en camillas.
Nuevo avión de México: Tecnología de Caza y despegue en tierra
El “Super Hércules” deja muy por debajo a los aviones de carga convencionales. Sus pilotos operan con Head-Up Displays (HUD), pantallas transparentes de combate que proyectan los datos de vuelo directamente ante sus ojos, permitiéndoles volar sin bajar la mirada, igual que en un caza F-16.
Además, es una máquina todo terreno. Sus cuatro motores Rolls-Royce con hélices de cimitarra (en forma de espada curva) le dan una potencia bruta para despegar en pistas de tierra, pasto o lodo extremadamente cortas, donde otros aviones quedarían atascados. Toda la nave es compatible con visión nocturna, lo que le permite operar en total oscuridad para infiltraciones sigilosas.
Con esta compra, México se une a un club de élite global de 24 naciones que operan este “tanque aéreo”, elevando drásticamente su nivel de operatividad bélica y táctica.
GALERÍA DE FOTOS: Así es el nuevo “depredador” táctico de México, avión Super Hércules
Foto: US Air Force | México adquirió la variante J-30, que tiene un fuselaje 4.5 metros más largo (15 pies) que el modelo estándar; esto se traduce en un 30% más de volumen utilizable para carga o personal sin sacrificar rendimiento.
Foto: Lockheed Martin | La tecnología es tan avanzada que elimina los puestos de ingeniero de vuelo y navegante; solo requiere dos pilotos y un jefe de carga; tienen un Head-Up Display (HUD), por lo que los pilotos reciben datos de vuelo en pantallas transparentes a la altura de los ojos, similar a la tecnología de los cazas de combate.
Fotos: Lockheed Martin | Equipado con el sistema AN/AAR-47 de alerta de misiles y el AN/ALR-56M de alerta de radar; al detectar amenazas, despliega contramedidas y bengalas para confundir proyectiles enemigos.
Foto: Lockheed Martin | Cuenta con un kit de blindaje instalado para proteger a la tripulación contra fuego de armas pequeñas el combustible está protegido por una espuma supresora de explosiones, evitando detonaciones por impactos de bala o rayos.
Foto: Lockheed Martin | En configuración de transporte de tropas, puede mover a 128 soldados de combate totalmente equipados, ideal para despliegue rápido de fuerzas especiales o guardia nacional en zonas de conflicto.
Foto: Lockheed Martin | El C-130J está certificado para 20 tipos de misiones distintas, desde extinción de incendios hasta búsqueda y rescate (SAR); su techo de servicio es de 26,000 pies (8,000 metros) con carga completa, superando obstáculos geográficos con facilidad.
Foto: Lockheed Martin | Puede levantar una carga útil máxima de 44,000 libras (19,958 kg); su piso reforzado soporta hasta 8 pallets militares estándar o vehículos blindados ligeros.
Foto: Lockheed Martin | Certificado para el lanzamiento de 92 paracaidistas en una sola pasada; también puede configurarse para evacuación médica, con capacidad para 97 camillas y asistentes médicos.
Foto: US Air Force | Impulsado por cuatro motores Rolls-Royce AE2100D3 con hélices de compuesto de 6 palas en forma de cimitarra; sube un 50% más rápido y vuela un 21% más veloz que los modelos Hércules anteriores (C-130E).
Foto: Lockheed Martin | Con esta entrega, México se convierte en el primer operador en América Latina del modelo C-130J Super Hércules; se une a una flota global de más de 560 aeronaves operando en 24 naciones.
