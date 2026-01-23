FOTOS: México compra el imponente avión "Súper Hércules" C-130J-30, un "tanque volador"

La Fuerza Aérea Mexicana adquirió el avión C-130J-30 Super Hércules, equipado con blindaje, alerta de misiles y tecnología de combate; México es el primer país de América Latina en adquirirlo.

La flota aérea de México acaba de recibir una inyección de testosterona militar. El país se convierte en el primero de América Latina en poner sus manos sobre la máquina de transporte táctico más letal y resistente del mercado: el C-130J-30 Super Hércules.

Así lo confirmó la empresa Lockheed Martin, especializada en tecnología y aeronaves de guerra, a través de un comunicado de prensa donde presumió la nueva adquisición de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), quienes ya cuentan en sus filas otras aeronaves de esta misma compañía.

Lejos de ser un simple carguero para despensas, esta aeronave es una plataforma de guerra diseñada para sobrevivir en los entornos más hostiles del planeta. México adquirió la versión “alargada” (J-30), un gigante que añade 4.5 metros de fuselaje no para comodidad, sino para maximizar el despliegue de tropas de asalto.

Nuevo avión Super Hércules de México: Diseñado para recibir disparos y seguir volando

Lo que hace “imponente” a este avión no es su tamaño, sino su capacidad para entrar y salir de zonas de combate bajo fuego. El C-130J-30 cuenta con una suite defensiva digna de una película de acción, diseñada para burlar amenazas antiaéreas:



Guerra Electrónica: Está equipado con sistemas avanzados AN/AAR-47 y AN/ALR-56M que detectan si un misil ha sido disparado en su contra o si está siendo “iluminado” por un radar enemigo.

Contramedidas: Al detectar una amenaza, dispara automáticamente bengalas ("flares") y señuelos para desviar los proyectiles.

Blindaje Táctico: La cabina y las zonas vitales cuentan con protección balística contra armas pequeñas. Además, sus tanques de combustible están rellenos de una espuma especial supresora de explosiones; si una bala o un rayo impactan el tanque, el avión no explota.

Despliegue masivo del Hércules C-130J-30: 128 soldados y 92 paracaidistas al vacío

La nueva adquisición mexicana es una bestia de proyección de fuerza. Su fuselaje extendido le permite operar como un transporte masivo de infantería para saturar una zona en minutos. Tiene capacidad para cargar a 128 soldados con equipo completo de combate o realizar un lanzamiento aéreo de 92 paracaidistas en una sola pasada.

Si la misión requiere fuerza mecanizada, su bodega puede tragar vehículos blindados ligeros o hasta 8 pallets militares estándar. En escenarios de extracción urgente, se configura como un hospital aéreo para evacuar hasta 97 heridos en camillas.

Nuevo avión de México: Tecnología de Caza y despegue en tierra

El “Super Hércules” deja muy por debajo a los aviones de carga convencionales. Sus pilotos operan con Head-Up Displays (HUD), pantallas transparentes de combate que proyectan los datos de vuelo directamente ante sus ojos, permitiéndoles volar sin bajar la mirada, igual que en un caza F-16.

Además, es una máquina todo terreno. Sus cuatro motores Rolls-Royce con hélices de cimitarra (en forma de espada curva) le dan una potencia bruta para despegar en pistas de tierra, pasto o lodo extremadamente cortas, donde otros aviones quedarían atascados. Toda la nave es compatible con visión nocturna, lo que le permite operar en total oscuridad para infiltraciones sigilosas.

Con esta compra, México se une a un club de élite global de 24 naciones que operan este “tanque aéreo”, elevando drásticamente su nivel de operatividad bélica y táctica.