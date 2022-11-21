México, EU y Canadá inician cuenta regresiva para el Mundial 2026

Un día después de inaugurada la Copa del Mundo de Qatar 2022, México, Estados Unidos (EU) y Canadá dieron apor iniciada la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, que se realizará en esos tres países de Norteamérica.

En un campo de fútbol, ante jóvenes futbolistas de diversas nacionalidades, se encontraron el canciller de México, Marcelo Ebrard; el secretario de Estado de EU, Antony Blinken; y el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Harjit Sajjan.

“Hoy es el primer evento preparatorio rumbo al Mundial 2026”, dijo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard explicó que cada uno de los tres países que organizarán el Mundial 2026 en conjunto la justa deportiva trabajará en infraestructura, pero en coordinación con las otras naciones.

Ebrard resaltó el valor que tiene el que Norteamérica, como región integrada, organice la próxima justa mundialista.

“Es la primera vez que hay un Mundial organizado por tres países, es la primera vez que una región del mundo se proyecta como tal”, expuso.