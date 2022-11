Ecuador derrotó 2-0 a Qatar en la inauguración del Mundial

El Mundial de Qatar 2022 comenzó y lo hizo con un partido lleno de emociones pero con sabor amargo para los locales, pues luego de la vibrante inauguración protagonizada por Morgan Freeman , Gianni Infantino y los autoridades qataríes, Ecuador apagó la emoción de los aficionados de Qatar presentes en el Estadio Al Bayt y ganaron 2-0 en el primer partido de la Copa del Mundo.

Ante 60 mil espectadores y con una fuerte marea amarilla ecuatoriana, Enner Valencia se proclamó como el héroe del encuentro, pues el veterano de 33 años marcó un doblete histórico para su selección en el primer tiempo, suficiente para controlar el resto del partido a placer.

Con goles al minuto 13 de penal, y al 31' con un cabezazo formidable, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro se llevó los tres puntos de Estadio Al Bayt y amargó la fiesta de los locales, quienes protagonizaron imàgenes de decepción en la transmisión local.

DYLAN MARTINEZ/REUTERS Qatar perdió 2-0 ante Ecuador en la inauguración del Mundial 2022

Por otro lado, una gigantesca ola de aficionados ecuatorianos fueron los encargados de ponerle fiesta a las gradas, pues en medio de la restricciones y alentados por el buen accionar de su selección, no dejaron de apoyar un solo momento.

Enner Valencia pudo terminar el partido con un triplete, pero una polémico gol anulado al minuto 4 por fuera de lugar evitó una noche todavía más histórica para el ex delantero de Pachuca y Tigres.

Qatar tuvo un par de acciones claras frente a la portería de Hernán Galíndez, pero fallos puntuales y francos evitaron que su país pudiera gritar su primer gol en Copas del Mundo .

De esta manera se concretó la primera derrota de un equipo anfitrión en la inauguración del Mundial. Ecuador ganó 2-0 a Qatar con doblete de Valencia y se acercaron un paso más rumbo a la clasificación de los octavos de final.

MOLLY DARLINGTON/REUTERS Una invasión ecuatoriana disfrutó de la victoria de su equipo en la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Las acciones se pudieron observar a través de Azteca 7 en México, donde Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos emitieron en vivo y desde el Estadio Al Bayt, como parte de la amplia cobertura que el #CanalDelMundial tendrá a lo largo de la justa mundialista.

Con este compromiso culminan el primer día de actividad en Qatar 2022 . El lunes se reanuda la actividad con tres juegos correspondientes al Grupo A y Grupo B:

Inglaterra vs Irán a las 7:00 horas, en tiempo de la Ciudad de México; seguido por Senegal vs Países Bajos a las 10:00 am, y finalmente Estados Unidos vs Gales a las 13:00 horas. La cobertura se podrá seguir a través de Azteca Deportes.