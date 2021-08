México demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos

México presentó una demanda contra varios fabricantes de armas en una corte de Estados Unidos, en la que los acusa de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a nuestro país.

Al anunciar la presentación de la demanda, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno federal espera que los fabricantes de armas de Estados Unidos compensen a México por los daños causados por sus prácticas negligentes.

“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigar con toda seriedad, y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México que no puede permanecer impune”, dijo el canciller Ebrard.

La demanda alega que las unidades de fabricantes de armas de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño a México.

El canciller Ebrard detalló que la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos tiene los siguientes objetivos:



Que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, el monto de esta exigencia será determinada en el juicio.

Que desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.

Que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para que se pueda prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia.

Que paguen los estudios, los programas y campañas en medios de comunicación para prevenir el tráfico de armas.

Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México.

Fabricantes de armas desarrollan modelos especiales para el narco: Ebrard

El canciller Ebrard dijo que los fabricantes de armas en Estados Unidos intentan deslindarse de sus responsabilidad al argumentar que cuando el armamento sale al mercado ya no es de su incumbencia y que incluso llegan a desarrollar piezas especiales para los integrantes del narcotráfico en México.

Porque las empresas lo saben, argumentan que cuando salen a venta y comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero si la tienen y por supuesto que tienen información precisa si alguien llega y compra cinco barretts de 50, tienen toda la información de quién las compró.

“Pero no solo eso están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas”, agregó el secretario de realaciones Exteriores.