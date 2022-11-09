México golea a Iraq en partido amistoso para el mundial Qatar 2022

La selección de fútbol de México goleó el miércoles 4-0 a su similar de Iraq en un partido de preparación para la el Mundial Qatar 2022, la cual inicia el 20 de noviembre.

Alexis Vega, el argentino nacionalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna fueron los futbolistas que anotaron los goles del triunfo para la selección de México, dirigida por Gerardo Martino.

En el partido de preparación para el Mundial Qatar 2022, disputado en el estadio Municipal Montilivi de Girona, España, México se puso en ventaja a los tres minutos cuando Vega remató barriéndose en el área un centro enviado por Gallardo desde el sector izquierdo.

México, que dominó todo el encuentro amistoso contro Iraq, estuvo cerca de anotar el segundo gol a los ocho minutos con un remate de cabeza de Luis Chávez, pero el iraquí Karrar Amer desvió el balón antes de que se fuera al fondo de la portería.

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- amplió su ventaja a los 48 minutos cuando Funes Mori remató un centro enviado por Antuna.

El tercer gol de México contra Iraq cayó a los 67 minutos luego de un disparo de Gallardo dentro del área tras un rechace defensivo.

Los jugadores dirigidos por Martino sellaron la victoria a los 92 minutos cuando Antuna acertó un disparo penal.

El último compromiso de México antes del Mundial será el 16 de noviembre cuando enfrente a Suecia, dos días después de que Martino de a conocer la convocatoria definitiva de 26 jugadores.

El extremo del Sevilla, Jesús "Tecatito" Corona, no será convocado a la selcción de México ya que sufrió en agosto una fractura en el tobillo izquierdo. El Tecatito había sido incluido en la lista inicial de jugadores para ir al Mundial Qatar 2022.

Durante la celebración del Mundial Qatar 2022, México estará en el Grupo C junto a las selecciones de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Debutará el 22 de noviembre ante Polonia, cuatro días después jugará ante Argentina y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.