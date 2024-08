Reinas sin corona, nuestras atletas de nado sincronizado

Felicito a las nadadoras, por su resiliencia, su forma de combatir la frustración frente a una Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que desprecia ciertos deportes en nuestro país y deja a los atletas a la deriva.

Porque no es sencillo, esforzarse en tu trabajo, buscar el beneficio en conjunto, cuando al interior de tu empleo te <<ponen el pie>> te bloquean tu desarrollo de formas pasivas agresivas, donde si bien no les prohíben a las nadadoras practicar el deporte, se convierte su entorno en su peor enemigo y desafío.

Y hay varias razones para entender este comportamiento negativo, representado magníficamente la analogía de los cangrejos mexicanos, que cuando ven a uno avanzar para salir de la cubeta, tiene tres abajo que lo jalan para que no progrese.

¡Lo hicieron maravilloso!

Son un equipo increíble de mujeres poderosas que inspiran.

Gracias por esas rutinas tan emotivas y tan representativas de nuestro 🇲🇽.

¡Las quiero y admiro muchísimo!

Son unas fregonas#TodasSomosOlímpicas #ArtisticSwimming #Paris2024 pic.twitter.com/btc3JME9nf — Mari Jose Alcala, OLY (@maryjosealcala) August 7, 2024

¿México en los Juegos Olímpicos?

Así es la realidad de las nadadoras, donde Ana Gabriela Guevara, encargada de la Conade, lejos de asumir su ineptitud laboral y trabajar en conjunto con los atletas (donde si a uno le va bien, a la Conade también).

Ha decidido tomar una actitud cínica, retando burdamente a las atletas a que vendan calzones o refractarios… para que financien su trabajo… y ni así las reconoce y mucho menos toma una actitud inteligente y asertiva.

Porque no es difícil comprender, que si no limitas el crecimiento de los demás, tú también creces y tarde o temprano tendrás recompensa.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade | X

Mejor volteemos la mirada, día del gato o del reality de moda

Pero la envidia, la falta de visión, la manipulación de mandos medios mediocres que le dictan a los directivos… la falta de pasión por el negocio (porque también es negocio) son solo el principio del desastre.

Recordemos que los atletas acuáticos se quedaron sin becas desde 2020, cuando el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, fue acusado por la Fiscalía le acusó por un desvío de 150 mdp y frente a este descalabro, a la Conade se le hizo fácil eliminar la Federación y dejar a los nadadores, paradójicamente, volando.

Por lo que World Aquatics intercedió por las nadadoras, mediante el establecimiento de un Comité Olímpico, a través del cual se podían otorgar los recursos… pero Gabriela Guevara no consintió esa solución, porque no podía otorgar el gobierno recursos a un ente privado. De modo que su trabajo de resolver, no lo hizo porque no encontró otra alternativa, solo negativas.

Nado sincronizado sin medalla

Así que juzgar a las nadadoras con una vara alta, es desgraciado e ignorante, porque no se conocen las causas, solo las consecuencias y juzgar por las consecuencias únicamente es abyecto para todo ser humano que se jacte de ser racional.

Reitero mi reconocimiento y admiración al equipo mexicano de nado sincronizado, conformado por: Joana Jiménez, Pamela Toscano, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Itzamary González, Jessica Sobrino, Samantha Rodríguez, Glenda Izunza y Nuria Diosdado.

Reconozco la labor del Ing. Carlos Slim, quien en su generosidad financió los vuelos de las nadadoras a Egipto donde se llevaron el oro.