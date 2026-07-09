¡La última y nos vamos! Convocan histórica despedida para la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia; fechas y horarios

¡La 'marea verde' vuelve a la calles! En redes sociales ha comenzado a circular una convocatoria para armar una histórica despedida a la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia tras su emblemática participación en el Mundial 2026; esto es todo lo que debes saber de la reunión mundialistas.

¿Cuándo y a qué hora es la despedida se la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia?

La despedida de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo domingo 12 de julio 2026 al rededor de las 17:00 horas en el Ángel de la Independencia; se espera reunir a miles de aficionados.

Se trata de una iniciativa ciudadana que surgió tras la eliminación de México frente a Inglaterra en octavos de final, y tiene como objetivo reconocer el esfuerzo del equipo en el Mundial 2026.

El llamado a la afición: Piden asistir con la playera de la Selección Mexicana

El comunicado difundido en redes sociales, pide a las y los aficionados asistir al Ángel de la Independencia portando con orgullo la playera de la Selección Mexicana.

"Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable a nuestra Selección Mexicana tras su participación en la Copa del Mundo", se explica en el comunicado.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

¡MÉXICO SE PREPARA PARA UNA DESPEDIDA HISTÓRICA!



A través de redes sociales, ha comenzado a circular una convocatoria masiva.

Se está llamando a la afición a unirse este domingo 12 de julio en el Ángel de la Independencia para brindar una despedida inolvidable… pic.twitter.com/8Erj00DqJs — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 9, 2026

¿Habrá cierre de calles por la reunión en el Ángel de la Independencia?

Al tratarse de una iniciativa organizada por los mismos aficionados, las autoridades de la Ciudad de México no han anunciado un operativo vial específico para el evento; tampoco se anunciaron cierres viales programados para la reunión del domingo en el Ángel de la Independencia.

Despedida de Selección Mexicana provocará caos vial: Calles cerradas y rutas alternas

Aunque no habrá cierres viales como en los anteriores partidos de la Selección, se espera que la reunión de aficionados provoque caos vial en las siguientes zonas:



Paseo de la Reforma - Posibles cortes a la circulación de carriles centrales en el tramo de la Glorieta de la Diana Cazadora a la Glorieta de la Palma conforme lleguen las y los aficionados.

Por otro lado, las calles cercanas al monumento como Florencia, Rio Tiber y Berna podrían presentar cierres estratégicos o tránsito lento.

Alternativas viales por reunión en el Ángel de la Independencia

Estas son las alternativas viales por la despedida a la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia:

