¡Quedan pocos días! Hasta esta fecha estará el Fan Fest en el Zócalo CDMX; calendario de partidos y horarios

A pesar de la reciente eliminación de la Selección Mexicana, la fiebre mundialista continúa en el Fan Fest del Zócalo CDMX para la recta final de este gran evento deportivo. Si no quieres perderte los últimos encuentros del torneo, te compartimos las fechas clave, los horarios de transmisión y todos los detalles para disfrutar el cierre de la Copa del Mundo.

¿Hasta cuándo estará abierto el Fan Fest en el Zócalo CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el Fan Fest en el Zócalo CDMX estará disponible hasta el próximo domingo 19 de julio 2026, con la transmisión de la Gran Final del Mundial 2026.

Recuerda que la entrada al evento es completamente GRATIS y se mantiene abierto, únicamente los días en los que hay partidos programados en el calendario de la FIFA.

Calendario y horarios de partidos en el Zócalo CDMX

¡No te lo pierdas! El Mundial 2026 entra en su fase definitiva. Te compartimos las fechas y horarios de los próximos y últimos partidos de la Copa del Mundo; este es el calendario.

Cuartos de Final - 9 al 11 de julio 2026

Francia vs. Marruecos - Jueves 9 de julio, 14:00 horas.

Jueves 9 de julio, 14:00 horas. España vs. Bélgica - Viernes 10 de julio, 13:00 horas.

Viernes 10 de julio, 13:00 horas. Noruega vs. Inglaterra - Sábado 11 de julio, 15:00 horas.

Sábado 11 de julio, 15:00 horas. Argentina vs. Suiza - Sábado 11 de julio, 19:00 horas.

Semifinales

Semifinal 1 - Martes 14 de julio, 13:00 horas.

Martes 14 de julio, 13:00 horas. Semifinal 2 - Miércoles 15 de julio, 13:00 horas.

Miércoles 15 de julio, 13:00 horas. Partido por el Tercer Lugar - Sábado 18 de julio.

Partido de la Gran Final del Mundial 2026

Gran Final del Mundial 2026 - Domingo 19 de julio.

#SeguridadMundial | El #Zócalo está listo para recibir a miles de aficionados.

Conoce el dispositivo de seguridad con el que cuidaremos de ti durante el #FIFAFanFestival por el #Mundial2026. ⚽️🚔



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App Mi Policía



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¿Cuáles son los accesos clave para entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX?

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:



Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

¿Qué se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX?

Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.



Objetos punzocortantes o pirotecnia.

Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas o aerosoles.

Sombrillas o paraguas rígidos; se recomienda llevar un impermeable.

Mochilas o bolsas de gran volumen.

Apuntadores láser.