México recupera al “Monstruo de la tierra”, la pieza olmeca más buscada

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que México recuperó "la pieza olmeca más buscada" por las autoridades desde que iniciaron, en 2019, una cruzada para traer de vuelta piezas arqueológicas que han sido identificadas en otros países del mundo.

En su cuenta de Twitter, Ebrard celebró la noticia al compartir que el Consulado General de México en Nueva York realizó las gestiones necesarias para que la pieza sea enviada a nuestro país, de donde dijo, "no debió ser sustraída".

Rápidamente, la figura olmeca más buscada por México causó interés y asombro entre la población, que se preguntó cómo luce el fragmento que, según las autoridades, fue restituido de forma voluntaria por parte de una Universidad en Nueva York.

¿Cuál es la pieza Olmeca más buscada por México?

Conocida como Monumento 9 de Chalcatzingo, se trata de una pieza arqueológica de la cultura olmeca, originaría de esta región del actual estado de Morelos.

Me confirma nuestro Cónsul Jorge Islas desde Nueva York que la pieza Olmeca más buscada por Mexico ha sido recuperada y está a punto de retornar a su casa, de donde nunca debió ser sustraída. pic.twitter.com/WWQ4H0eOE7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 31, 2023

La Secretaría de Cultura considera que se trata de una pieza cuyo estudio permitirá ampliar la descripción de imágenes, retratos, estatuas o monumentos de la cultura olmeca, por ello era considerada como la más buscada por México.

De acuerdo con el investigador del Centro INAH Morelos, Mario Córdova Tello, esta pieza de gran formato –que alcanza 1.8 metros de altura y 1.5 metros de ancho, y pesa aproximadamente una tonelada– data del periodo Preclásico Medio (800-400 a.C.).

Por sus características, las autoridades consideran que esta pieza olmeca coincide con "el esplendor del sitio arqueológico de Chalcatzingo". Además, revelaron que el fragmento representa a un "monstruo de la tierra", considerada como una criatura cosmogónica, que aparece con frecuencia en la iconografía olmeca.

"La restitución de este relieve permitirá el retorno a nuestro país de una creación olmeca cuya importancia es comparable a la de las icónicas cabezas colosales, toda vez que Chalcatzingo fue el único asentamiento ligado a dicha cultura, que se fundó y prosperó en el Altiplano Central mesoamericano", explicó la Secretaría de Cultura.

¿Qué significado tiene la pieza olmeca Monumento 9 de Chalcatzingo?

El especialista Mario Córdova Tello explicó que las fauces abiertas de la entidad a repatriar simbolizan el acceso al inframundo y agregó que “sobre su boca se proyecta una secuencia de tres bandas concéntricas, figurando el acceso cruciforme a una caverna”.

En llamada telefónica, la Unidad de Tráfico de Antigüedades de @ManhattanDA informó al CG @Jorge_IslasLo de la recuperación del histórico Monumento 9 de Chalcatzingo, Morelos, y de su inminente restitución al Patrimonio Nacional en próximas fechas. pic.twitter.com/nAILUjsQu5 — Consulado General de México en Nueva York (@ConsulMexNuy) March 30, 2023

En la pieza también destacan cuatro formas en las comisuras de la boca, las cuales simulan ser ramales de bromelias, una planta propia del Cerro Chalcatzingo.

Hasta el momento, no existe una fecha exacta en que regresará la pieza Olmeca a México, de la que se desconoce cómo y cuándo fue sustraída del país. Sin embargo, la Secretaría de Cultura y la de Relaciones Exteriores agilizarán los trámites para que sea lo más pronto posible.