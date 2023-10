¡Candil de la calle! México le ha regalado millones de dólares en petróleo a la dictadura cubana

Durante décadas fue un secreto a voces en nuestro país, pero recién se reveló que México le regala petróleo a la dictadura cubana, orquestada por el tirano de Miguel Díaz-Canel, quien se da una vida de lujo mientras que a su pueblo lo mantiene en la miseria.

Rubén Cruz, analista en temas energéticos, puntualiza que “decir que está regalando su producto o donando su producto a un país que no está en conflicto bélico y donde no hay desastres naturales, pues no se puede llamar ayuda humanitaria”.

Estas dádivas del Gobierno de México terminaron por afectar a Pemex, ya que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos le canceló un préstamo por 800 millones de dólares. La “Unión Americana” descubrió que durante el pasado mes de junio, México le envió a la dictadura cubana un cargamento de petróleo valorado en 23 millones de dólares y otro en julio por 54 millones de dólares, ambos sin cobrar un solo peso.

México le ha regalado millones de dólares en petróleo a la dictadura cubana

| FIA

El Instituto de Energía de la Universidad de Texas señala que en lo que va de este 2023, México le ha enviado al “régimen castrista” más de 200 millones de dólares en “oro negro”.

El analista en temas energéticos señala que “eso hace que nos enteremos de estos hechos porque son cosas que están pasando sin que haya total transparencia, entonces pues ese golpe ya lo tuvimos”.

Las repercusiones para México por regalarle petróleo a la dictadura cubana continúan, Eximbank, agencia de créditos para exportaciones de los Estados Unidos, ya puso a México en su “lista negra” de países que apoyan a la dictadura en Cuba, esa que lleva más de 60 años empobreciendo y manteniendo en la miseria a millones de cubanos pero que ha enriquecido a los tiranos en el poder como el dictador Miguel Díaz-Canel.