“Regresa triste del mercado": Mujeres y familias enteras sufren colapso económico en México

México será el país que menos crezca este año en toda América Latina, la inflación desbocada genera un colapso económico y las familias mexicanas sufren los altos precios de la canasta básica.

Isabel Chávez, ama de casa, lo resume con en pocas palabras: “¿Ya no se puede comer carne diario? No, ya no, así es imposible”.

Una canasta básica imposible de costear

La mujer recuerda que antes lograba organizar los gastos del mes con apenas dos mil pesos, pero ahora, asegura, “ya no alcanza”. Preparar una sola comida completa puede costarle entre 300 y 400 pesos.

Ante esta realidad, muchas familias han optado por organizarse en comunidad para hacer frente a la crisis. “Entre las familias nos organizamos. Hay veces que a uno le toca lo de la farmacia, a otro la alimentación o la despensa, porque así solos no se puede”, explica Isabel.

La situación de su familia no es aislada. De acuerdo con un estudio de la organización “México, ¿Cómo Vamos?”, más de 44.2 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza laboral. Es decir, no logran generar los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, que hoy cuesta en promedio 2 mil 370 pesos mensuales.

Leticia González, también ama de casa, comparte que su esposo trabaja de manera eventual en un tianguis, lo que vuelve sus ingresos altamente variables.

La realidad de ir al tianguis

“Haga de cuenta que yo gasto como 100 pesos diarios entre desayuno, comida y cena”, relata. Hoy, cocinar significa aprovechar al máximo lo que ya tienen. “Tenía chicharrón del domingo y lo cociné en salsa”, dice.

Su esposo, José Dagoberto, cuenta cómo la ve regresar triste del mercado. “Traía su lista y no le alcanzó. Le digo: no te preocupes, voy a tratar de dar algo más”.

Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados que presentan los mayores índices de pobreza laboral, pero el estudio también revela que las principales víctimas son las mujeres, prácticamente en todo el país.

Frente a una economía que ya no rinde, millones de familias mexicanas luchan cada día por sobrevivir, las principales entidades afectadas son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.