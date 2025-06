El México real: Inflación y crisis golpean la economía familiar

El México real se refleja en un paseo cotidiano por el mercado, donde las familias mexicanas sienten en carne propia el impacto de una inflación que castiga su economía diaria.

Ni la seguridad, ni la salud, ni la economía marchan bien en el país, y las historias como la de Doña Lupita evidencian esta difícil realidad.

El impacto de la inflación en el mercado

Doña Lupita decidió evitar el mercado habitual porque los precios han subido demasiado, y ahora prefiere caminar hasta la recaudería, donde asegura que los costos son un poco más accesibles. Con un billete de 200 pesos en mano, inicia la compra:

“¿En cuánto está el mango? A 60 pesos. ¿La naranja? A 29. ¿La fresa? A 140 pesos…” comenta para luego optar por la papaya que encontró a 30 pesos.

Guadalupe González, ama de casa, explica que la papaya a veces cuesta hasta 40 pesos el kilo y señala que el precio de la leche se ha disparado de 40 a 50 pesos, por lo que ahora busca opciones como la Conasupo para ahorrar.

Aumentos en alimentos básicos

Al caminar a la pollería, Doña Lupita se encuentra con incrementos que oscilan alrededor de 10 pesos en diferentes productos. Sin embargo, el escenario se agrava en la tortillería donde, al hacer cuentas, el panorama ya no es alentador.

Guadalupe relata:

“Le costó la tortilla 20 pesos, el pollo 150 y la papaya 30, gastó 200 pesos. ¿Le va a alcanzar para comer? No, pues no, porque todo está muy caro, todo sube de repente. Antes con 200 pesos hacía la comida y ahora ya no la arma. Le subo 100 pesos y a duras penas le alcanza.”

Finalmente, Lupita no logra completar la comida para los cinco integrantes de su familia, aunque sí podrá darse el lujo de comer pollo.

Análisis Financiero: Un Panorama peor que la pandemia

Manu García, actuario y financiero, advierte que la situación actual es más grave que cuando México enfrentó la pandemia de Covid-19:

“Los agricultores tienen que elevar hasta en un 20 por ciento su producción por los derechos de piso, y se lo trasladan al consumidor. Por ejemplo, el pollo sube por la gripe aviar, la papaya y jitomate por las sequías, y además están en aumento los costos de energéticos.”