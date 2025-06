¡Negocios al borde del cierre! Plantón de la CNTE en CDMX deja perdidas millonarias

Desde el 15 de mayo, el corazón de la Ciudad de México (CDMX) estuvo paralizado por un plantón masivo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo.

Tras 24 días de consignas y protestas, las distintas secciones decidieron finalmente retirarse, pero las pérdidas millonarias para los negocios aledaños ya ascienden a más de 20 mil millones de pesos.

Desde cafeterías hasta tiendas de ropa: Economía devastada en el Centro Histórico

Samaria, encargada de una cafetería ubicada a unos pasos del Zócalo, describe la situación como insostenible, ya que las ventas se desplomaron al punto de casi no cubrir gastos del local.

“Los clientes no llegaban, es lo mismo de que no pueden entrar con sus automóviles. No les gusta caminar la zona con todo eso. Aparte hay que atravesar lonas, la lluvia y todo. También perjudica demasiado que estén ahí”, relató.

Su experiencia no es única. Más de 5 mil negocios, desde tiendas de ropa hasta restaurantes y papelerías, vieron cómo sus ingresos se desplomaban por la baja afluencia de personas, y la dificultad para transitar por la zona.

“No dejaban entrar aquí a los proveedores del negocio, y la clientela no podía pasar porque estaba todo tapado. Prefería la gente ir por otro camino”, explicó Héctor García para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

CNTE se retira del Zócalo, pero advierten que volverán

La CNTE exigía, a través de sus distintas secciones, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento del 100% al sueldo base y la eliminación de la reforma educativa de 2019.

Durante más de 20 días, sus movilizaciones paralizaron puntos clave de la capital. Con marchas, bloqueos y un plantón en el Zócalo, buscaban presionar al gobierno federal para que atendiera sus demandas, pero esa respuesta “favorable” nunca llegó.

Finalmente, el sábado 7 de junio, tras más de tres semanas de protestas en la capital y en otras entidades, decidieron levantar el plantón y suspender el paro nacional. Sin embargo, advirtieron que si no hay avances concretos, podrían volver a las calles.

“Piden respeto pero no respetan”: Negocios golpeados por bloqueos en la CDMX

Aunque las carpas se han ido, el enojo de los comerciantes persiste, ya que muchos sienten que su derecho al trabajo fue vulnerado por una protesta que, si bien legítima, no consideró el impacto económico que dejaría.

“Que se respete el derecho de los demás, no nada más el del que viene a manifestarse. Ellos no respetan, piden respeto y no saben respetar”, expresó Héctor García con visible frustración.