VIDEO: Explosión de pirotecnia en fiesta patronal de San Luis Potosí dejó varios lesionados

Una fuerte explosión durante la fiesta patronal de Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí, generó caos, emergencia y una alerta entre los visitantes; por lo que autoridades movilizaron de manera urgente cuerpos de seguridad para atender a los heridos.

La detonación de cohetes de luz y trueno a nivel de suelo dejó al menos 8 personas con quemaduras, mientras los asistentes vivieron momentos de confusión y riesgo.

Explosión en fiesta patronal deja lesionados y operativo de emergencia

A través de un boletín informativo en sus canales oficiales, el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona informó que el incidente ocurrió durante una entrada de cera en el marco de la FEREMEX 2025. Un incendio en los cohetones provocó que se descontrolaran y explotaran en tierra, afectando a los presentes y generando la movilización inmediata de paramédicos y Seguridad Pública.

Elementos de emergencia brindaron atención rápida en el lugar y trasladaron a los lesionados a hospitales locales, asegurando su valoración y tratamiento oportuno. “

“Se garantizó la atención inmediata de los afectados y se salvaguardó su integridad”, detalló el ayuntamiento. Aunque no se precisaron detalles sobre el estado de cada persona, la respuesta rápida minimizó riesgos adicionales.

Varios videos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando el momento exacto de la explosión durante la fiesta patronal en Mexquitic. En las imágenes se observa cómo la pirotecnia estalla y retumba en los alrededores, provocando el pánico entre los asistentes y la rápida movilización

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones en el uso de pirotecnia durante celebraciones, respetando las áreas delimitadas para evitar accidentes. La coordinación entre paramédicos y Seguridad Pública fue clave para contener la emergencia y atender a los afectados de manera eficiente.

La fiesta patronal continuó con medidas reforzadas de seguridad, mientras las autoridades revisan los protocolos para prevenir que explosiones similares ocurran en futuras festividades en San Luis Potosí.