¡Le cayó el árbol encima! Microbús se estampa y destruye un puesto de comida en la GAM; deja dos personas heridas

¡Tragedia en la CDMX! En las primeras horas de este 31 de marzo 2026, se reportó el choque de un microbús contra un árbol en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México; destruye un puesto de comida y deja dos lesionados.

Vendedora sobrevive a caída de árbol tras impacto de microbús

Los primeros informes indican que el conductor tuvo problemas con el microbús, lo que provocó que se estrellara contra un árbol, y que este cayera sobre un puesto de comida, ubicado justo abajo del arbusto.

Al parecer, la mujer se encontraba vendiendo sus productos, cuando el enorme árbol se derribó sobre su puesto, afortunadamente, la dueña logró hacerse para atrás, por lo que resultó con algunos golpes.

El conductor del microbús también resultó lesionado, por lo que él y la mujer fuero atendidos al interior de una ambulancia del Escuadrón de Rescate de Urgencia Médicas.

Elementos de bomberos acudieron al lugar del incidente para retirar el árbol con ayuda de motosierras, pues el arbusto quedó completamente tendido sobre la banqueta.

Una vez que terminen los trabajos de limpieza en la zona, el microbús será llevado al Ministerio Público, Por otro lado, vecinos de la zona ayudaron a la mujer a levantar su puesto de comida.

#AlertaVial | 🚨 Accidente en @TuAlcaldiaGAM



Un microbús se impactó contra un árbol en la esquina de Ferrocarril Hidalgo y Albino Zertuche, en la colonia 15 de Agosto.



⚠️ Hay dos personas lesionadas

🚑 Equipos de emergencia ya laboran en la zona



Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/eBzystPEoF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

Choque de microbús provoca caos vial en la GAM

El grave accidente ocasionó caos vial en la zona sobre Eje 1 Norte, en dirección a la Calzada de San Juan Aragón, una zona en la que miles de personas suelen utilizar el transporte público.

Se desconoce si continúa el tráfico en la zona, por lo que en caso de enfrentarse al caos vías, se le recomienda a los automovilistas tomar la siguiente alternativa vial: Eduardo Molina.

¿Qué pasa si cae un árbol en mi automóvil en la CDMX?

¡Atención, capitalinos! Las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Ahora, si cuentas con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.