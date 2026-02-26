Temblor en Cuajimalpa: reportan HOY un microsismo de magnitud 2.3 al poniente de la CDMX

¿Por una falla geologica? Se registró un microsismo de magnitud 2.3 en Cuajimalpa de Morelos, al poniente de la Ciudad de México (CDMX), a las 18:05:05 hrs con profundidad de 1 km, de acuerdo con el Sismológico Nacional.

De acuerdo con primeros reportes, el movimiento ocurrió en la zona de Santa Fe, entre los límites de la alcaldía Álvaro Obregón, sin que se reportaran afectaciones.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX 25/02/26 18:05:05 Lat 19.36 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 26, 2026

¿A qué se debió el sismo de hoy en Santa Fe, Cuajimalpa?

El sismo logró percibirse en diferentes zonas del poniente, entre ellas el pueblo de Santa Fe y la colonia Las Águilas, según reportaron internautas en redes sociales.

El movimiento pudo ocurrir debido a las diferentes fallas geológicas que cruzan la ciudad, entre ellas la falla Mixcoac-Plateros, la cual fue detectada luego de que la capital registrara más de 20 microsismos de magnitudes de entre 1.1 y 3.2 en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con una profundidad menor a los 1.4 kilómetros.

Cabe recordar que la capital del país está situada en una región volcánico-tectónica, por lo que es propensa a producir sismos; además, se han encontrado las siguientes fallas:



Falla Mixhuca

Falla Santa Catarina

Falla Xochimilco

Falla Contreras

Falla Copilco

Expertos de la UNAM aseguraban que tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, con epicentro en Axochiapan, Morelos, y el terremoto del 19 de septiembre de 2022, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, no se tenía el registro de otra estructura geológica activa, hasta que en 2024 se descubrió la falla Plateros-Mixcoac.

¿Por dónde pasa la falla Plateros-Mixcoac?

Especialistas han encontrado que la falla Plateros-Mixcoac comienza en el poniente de Anillo Periférico, pasa por avenida Revolución hasta unos 300 metros hacia el este, de acuerdo con Leonardo Ramírez Guzmán, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La falla pasa por algunas de estas calles:

