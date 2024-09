¿Cuál es el riesgo de los microsismos en días recientes en CDMX? Experta responde

Fue el pasado jueves 26 de septiembre cuando la Ciudad de México (CDMX) despertó durante la madrugada con un microsismo que fue percibido en distintas alcaldías; sin embargo, estos no se detuvieron. Al menos durante todo el día de ayer, se registraron más de 9 microsismos, lo cual generó preocupación e incertidumbre en la población.

En ese sentido, Delia Bello, analista del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dio a conocer la razón por la que hay microsismos en la capital. Esto, en entrevista con Hechos AM.

¿Qué pasa con los microsismos en la CDMX?

Delia Bello explica que los microsismos en la capital es algo muy común, pero lo que ocurre es que estas fallas estuvieron inactivas y en este momento están presentando actividad. En 1981, un poco antes del sismo del 85, ya se había registrado actividad sísmica; una secuencia de sismos importantes en la zona poniente de la CDMX, pero no se contaba con esta robusta red con la que se cuenta hoy en día.

Reporte matutino de sismicidad 2024-09-27 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/FMg54v7xKn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 27, 2024

¿Los microsismos en la CDMX se pueden prever?

La especialista explica que, realmente, la alerta sísmica para este tipo de microsismos no se puede activar, porque el epicentro es en el mismo lugar, entonces no es posible tener un sistema de alertamiento que nos permita actuar con tiempo.

“Lo único que nos queda es prevenirnos con las construcciones y no tener objetos que se puedan caer en caso de que ocurran estos eventos”, explica.

¿Cuáles son los riesgos de los microsismos en la CDMX?

El término de “microsismo” se refiere a sismos de magnitud menores a 4, este tipo de movimientos son diferentes en comparación con los sismos que de 2017 y 1985 que fueron mayores a 7.

“Aunque no se han reportado daños tan severos, por ahí hay algunas cuarteaduras o agrietamientos en las casas, pero esto no significa que no se deban de tomar en cuenta estas fracturas, porque en algún futuro, en algún sismo de mayor magnitud, podrían quedar las estructuras delicadas y con posibles colapsos”, menciona.