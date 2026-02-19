Muere adulto mayor al caer de autobús de la RTP en Xola | Mientras Dormía

Un hombre de la tercera edad perdió la vida después de sufrir una caída al bajar de un autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que ofrece servicio provisional a la Línea 2 del Metro CDMX. Los hechos ocurrieron cerca de la estación Xola, situada sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Tragedia en Tlalpan: Adulto mayor muere al bajar de unidad de RTP

Según los primeros reportes, el hombre perdió el equilibrio al bajar del autobús, lo que le causó lesiones graves en el cráneo. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial acordonaron de inmediato la zona para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía de la CDMX levantó el cuerpo y recolectó indicios esenciales para integrar la carpeta de investigación.

Violencia en la GAM: Reportan hombre herido de bala en la pierna

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un hombre de aproximadamente 35 años fue atacado con un arma de fuego en al menos dos ocasiones, con los proyectiles impactando su fémur. La agresión tuvo lugar en el cruce de Oriente 95 y Congreso de la Unión, en la colonia Gertrudis Sánchez.

Paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General de Balbuena, donde hasta el momento se desconoce su estado de salud. Policías implementaron un operativo intensivo en la zona para capturar al responsable y esclarecer el móvil del ataque.

Amanece con volcadura en Periférico: Mujer ebria choca en Lomas de Chapultepec

Minutos antes de las 3:00 horas de este 19 de febrero de 2026, una volcadura ocurrió en el cruce de Arboleda y Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec. Una mujer de 32 años resultó con golpes menores; paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la atendieron en el lugar.

Los reportes indican que la conductora se encontraba en estado de ebriedad y chocó contra un muro de protección de uno de los pilares del segundo piso del Periférico, lo que hizo que su vehículo volcara sobre el costado derecho. Al no presentar lesiones graves, las autoridades la pusieron a disposición para deslindar responsabilidades.

