Impresionante choque en Circuito Interior deja dos heridos | Mientras Dormía

El aparatoso choque de dos autos dejó severos daños materiales y al menos dos personas lesionadas en Circuito Interior, en la alcaldía Iztacalco, de la Ciudad de México (CDMX), mientras usted dormía la madrugada de este lunes 16 de febrero de 2026.

Lunes de caos en Iztacalco: Choque en Circuito Interior y rescate en incendio

El incidente sucedió en los carriles centrales, a la altura de Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México. Paramédicos acudieron a la zona para atender a los lesionados, los cuales fueron evaluados por varios minutos y, afortunadamente, ninguno requirió traslado a un hospital.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Aparatoso accidente en los carriles centrales de Circuito Interior, a la altura del Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en Iztacalco.



El fuerte impacto dejó 2 personas lesionadas, atendidas en el lugar sin requerir traslado…

Los primeros reportes indican que el siniestro ocurrió debido a un presunto consumo de bebidas alcohólicas, así como la suma del exceso de velocidad, lo que causó la pérdida de control del vehículo y el impacto contra otra unidad.

El fuerte impacto causó severos daños materiales en ambas unidades, así como afectaciones a la circulación vial, mientras personal de emergencias realizaba trabajos de abanderamiento de la zona, auxilio y retiro de piezas esparcidas sobre el asfalto.

Tras al menos media hora de trabajos, una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX enganchó ambos vehículos siniestrados para trasladarlos al depósito respectivo, donde las autoridades realizarán las labores correspondientes para deslindar responsabilidades por lo sucedido.

De forma paulatina, la circulación de los automóviles fue restablecida después de que terminaran los trabajos de remoción de las unidades afectadas de la zona.

Héroes de la madrugada: Bomberos rescatan a abuelito de voraz incendio en Picos Iztacalco

Un incendio se registró en la colonia Picos Iztacalco; hubo movilización de equipos de emergencia para rescatar a un hombre de la tercera edad.



El reporte de @PLATA11CDMX

Bomberos de la CDMX acudieron a un domicilio en la calle Oriente 166, en la colonia Picos Iztcacalco, en la alcaldía Iztacalco para apagar un voraz incendio. El personal de emergencias rescató a un adulto mayor atrapado en el segundo piso del edificio. Con ayuda de mantas mojadas lograron rescatar al hombre.