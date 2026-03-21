Automovilista muere tras fuerte choque contra un muro de contención en la GAM

Una palmera de gran tamaño colapsó sobre un puesto y un fatal accidente marcaron la madrugada de este sábado. Azteca Noticias te tra los detalles de la vida nocturna en la capital mientras dormía.

Colapso de palmera de gran escala en la colonia Apatlaco

Mientras la ciudad descansaba, un evento repentino movilizó a los cuerpos de auxilio en la zona oriente. En la intersección formada por Canal de Apatlaco y Felipe Ángeles, dentro de la Alcaldía Iztapalapa, una palmera de dimensiones considerables se desplomó de forma inesperada.

El impacto afectó directamente la estructura de un comercio semifijo y alcanzó una sección del patio interno perteneciente a un conjunto habitacional de la zona.

#MientrasDormía | 🚨 Intensa movilización de servicios de emergencia tras la caída de una palmera dentro de una unidad habitacional y sobre un puesto semifijo.



📍 Es en Av. Canal de Apatlaco y Felipe Ángeles, col. Apatlaco, en Iztapalapa.



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El estruendo y la magnitud del ejemplar arbóreo causaron asombro entre los habitantes y locatarios del sector, quienes fueron testigos de los daños materiales generados en el negocio y en el área común del edificio.

Afortunadamente, pese a lo impactante de la escena, no se registraron ciudadanos heridos, debido a que en el instante del desplome no circulaban transeúntes por ese punto específico de la banqueta. Para atender la emergencia, brigadas de servicios urbanos y empleados de la demarcación se trasladaron al sitio para seccionar y retirar el tronco, una tarea que se prolongó durante varias horas dadas las proporciones de la especie vegetal.

Percance vehicular con saldo fatal en la Alcaldía Gustavo A. Madero

La actividad nocturna también se vio marcada por un suceso trágico en el norte de la capital mexicana. En el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia San Bartolo Atepehuacan, un automovilista perdió la vida tras protagonizar un fuerte choque.

Los datos preliminares de las autoridades indican que la unidad impactó contra un muro de contención, lo que derivó en que el conductor terminara sobre el pavimento.

Al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras realizar la valoración médica, determinaron que la persona ya carecía de signos vitales.

#MientrasDormía | Se registra accidente vial en el que una persona pierde la vida al ir en su motocicleta en Eje Central Lázaro Cárdenas en la colonia San Bartolo Atepehuacan.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/hgutdDvtMC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

Ante el fallecimiento, elementos de seguridad pública establecieron un cordón de resguardo para proteger la zona del siniestro. Posteriormente, el personal de servicios periciales inició con la recolección de indicios y las labores de campo necesarias. Actualmente, se está a la espera de que la Fiscalía de la Ciudad de México concluya las investigaciones para establecer con claridad los factores que desencadenaron este fatal accidente vial.