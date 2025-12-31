Fuego en Iztapalapa, hombre prensado en Coyoacán y volcadura en Periférico, Mientras Dormía

La madrugada en la capital del país estuvo marcada por el fuego y el exceso de velocidad . Cuerpos de emergencia tuvieron una jornada intensa atendiendo incendios y aparatosos accidentes en distintos puntos de la ciudad. Aquí el resumen de los hechos ocurridos mientras usted dormía.

Iztapalapa: Fuego consume camión de Servicios Urbanos

La alerta se encendió primero al oriente de la Ciudad de México . Una intensa columna de humo, visible a varias cuadras a la redonda, se elevó a más de 20 metros de altura debido a un incendio registrado al interior de un predio localizado en la colonia San José Aculco, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió en un estacionamiento donde se resguardan vehículos del área de Servicios Urbanos; uno de estos camiones de carga resultó severamente dañado. Las labores se extendieron por más de una hora debido a los materiales que transportaba la unidad. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio y evitar que se propagara. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Coyoacán: Rescatan a conductor prensado tras accidente

Casi de manera simultánea, en la alcaldía Coyoacán, bomberos y rescatistas lograron salvar la vida de un hombre de 39 años que quedó prensado tras un aparatoso accidente. El conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se impactó de frente contra la barda de un predio en el cruce de Árbol del Fuego y División del Norte, colonia El Rosario.

El choque dejó atrapado al hombre entre los fierros retorcidos. Los vulcanos utilizaron equipo hidráulico para liberarlo entre gritos de dolor, siendo trasladado posteriormente por el ERUM a un hospital. Su acompañante, una mujer, resultó ilesa gracias a que portaba correctamente el cinturón de seguridad.

Xochimilco: Volcadura cierra Periférico Sur

Finalmente, al sur de la ciudad, un hombre de 23 años resultó lesionado luego de volcar su camioneta sobre carriles centrales de Periférico, a la altura de la avenida Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Juan Tepepan, alcaldía Xochimilco .

El exceso de velocidad provocó que perdiera el control y terminara volcado sobre la cinta asfáltica. Paramédicos atendieron al joven en el lugar, ya que sus heridas no ponían en riesgo su vida. Sin embargo, las maniobras para retirar la unidad obligaron al cierre de dos carriles durante 50 minutos, generando afectaciones viales en la zona.