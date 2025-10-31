Ambulancia tarda 45 minutos en llegar a accidente en Santa María la Ribera, mientras usted dormía

La noche y madrugada en la capital de este viernes 31 de octubre en calles de la Ciudad de México (CDMX), estuvieron marcadas por incidentes de infraestructura y seguridad vial. Desde un peligroso socavón hasta la lenta llegada de una ambulancia, aquí los hechos más relevantes mientras usted dormía.

Fuga de agua provoca un peligroso socavón en Periférico Sur

Una fuga de agua potable provocó la formación de un socavón de tamaño considerable sobre los carriles laterales del Periférico Sur, a la altura de la calle 13a Oriente, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

Vecinos de #Tlalpan denuncian un socavón en la lateral de Periférico, donde una fuga de agua potable desperdicia miles de litros y pone en riesgo a automovilistas. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/hctIQgH0Qa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

El hundimiento causó afectaciones a varios vehículos que cayeron en el hoyo, convirtiéndose en un riesgo constante, especialmente para los motociclistas que circulan por la zona. De acuerdo con los vecinos, esta no es la primera vez que ocurre, ya que una fuga anterior en el mismo punto había sido reparada, pero el tubo volvió a romperse recientemente.

Cae árbol sobre vehículo en Río Churubusco

La madrugada de este viernes se registró un aparatoso accidente en los carriles centrales del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de la calle Vainilla, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

🌙 #MientrasDormía Un árbol cayó sobre un auto en Iztacalco. En Santa María la Ribera, una ambulancia tardó más de 45 minutos en llegar a un accidente donde un joven resultó lesionado. @oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/E6T8i9zKqy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2025

Un árbol de gran tamaño se desplomó sobre un vehículo en movimiento. El señor Juan Nava, quien viajaba con su familia con destino a la Central de Abasto, vio cómo el tronco golpeó la parte superior de su automóvil, dañando el cofre y el parabrisas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y los tripulantes lograron salir por su propio pie, mientras automovilistas que pasaban daban aviso a los servicios de emergencia.

Ambulancia tarda 45 minutos en accidente de Santa María la Ribera

Vecinos de la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron una grave tardanza en la atención de una emergencia. Más de 45 minutos tardó en llegar una ambulancia para trasladar a un joven de 20 años que resultó lesionado tras un choque entre un automóvil particular y una motocicleta.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Jaime Torres Bodet y Eligio Ancona, donde los semáforos se encontraban en modo intermitente. El motociclista quedó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones. Paramédicos de Protección Civil llegaron primero para brindar los auxilios y colocar una manta térmica al herido. Finalmente, minutos después de la medianoche, arribó una ambulancia del ERUM para trasladar al joven a un hospital.