Terror en Texas: Mexicano es acusado de ser un asesino serial de mujeres en Dallas

Una historia aterradora fue revelada en los últimos días por parte del Departamento de Policía de Dallas y difundida por distintos medios de comunicación en Estados Unidos, los cuales informan la detención de un mexicano, presuntamente migrante ilegal, acusado de ser un asesino serial en el estado de Texas.

Se trata de Oscar Sánchez García, de apenas 25 años, quien habría efectuado el asesinato de tres mujeres entre abril y julio, a quienes arrojó al río Trinity, en el suroeste de Dallas. Las víctimas fueron identificadas como trabajadoras sexuales de quienes se habría aprovechado.

¿Qué pasó en Dallas con el presunto asesino serial mexicano?

Oscar tiene tres cargos por asesinato y fue detenido por el Departamento de Policía de Dallas (DPD) el pasado miércoles 19 de julio. De acuerdo con el NY Post y el Dallas Morning News, además también se trata de un inmigrante ilegal y está siendo investigado para determinar su estatus legal en Estados Unidos.

Migrante mexicano es acusado como asesino serial de mujeres en Dallas, Texas|Foto: NBC/NY

La policía de Dallas logró identificar a Oscar García tras la triangulación de información mediante cámaras de seguridad, la detección de su vehículo y el registro de teléfonos celulares, por lo que mientras se realizan las indagatorias, la fianza se fijó en 4 millones de dólares, según reportó NBC.

¿Quiénes son las víctimas del asesino serial de Texas?

De acuerdo con los reportes locales, las víctimas del asesino serial mexicano son Kimberly Richardson, de 60 años, quien fue descubierta el pasado 22 de abril en avenida Santa Fe, en la misma cuadra donde dos meses después apareció Cherish Gibson, de 25 años.

La policía confirmó los hallazgos y adelantó que se encuentran investigando la identidad de la tercera víctima, quien fue hallada el pasado 15 de julio a apenas cuatro kilómetros de los feminicidios anteriores, quienes aparecieron parcialmente vestidos y con heridas de arma blanca.

Según informó el DPD, el domicilio del Oscar, el presunto autor de los asesinatos, está a apenas 10 minutos de los cuerpos de Kimberly y Cherish, un motivo más por el que es el principal y único sospechoso, quien enfrentará el proceso en prisión.

