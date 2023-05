Decenas de migrantes tenían meses en Matamoros, Tamaulipas. Su deseo era ingresar a los Estados Unidos. Durante este viernes tras la conclusión del título 42 su sueño se logró. Fueron los primeros 50 migrantes que ingresaron a ese país bajo los protocolos del Título 8.

“Contento señora ¿Cuánto tiempo en Matamoros? Tres meses ¿Y qué tal, ahora que se siente? Pues muy contento feliz que nos dan esta oportunidad de pasar vamos a ver si lo logramos -¿A dónde va? Aquí a Austin, Texas ¿Ya lo están esperando? Si, gracias a Dios ¿Ya estaba desesperada la familia no? No, no conscientes de estar esperando la cita”, señaló Sergio Espinosa, uno de los migrantes que cruzó.

Migrantes que esperaban en Matamoros ingresan a Estados Unidos

Desde temprana hora con sus documentos en mano, pequeñas maletas pero sobre todo con una gran sonrisa. Los migrantes esperaban su paso hacia el puente nuevo internacional donde acompañados de autoridades y representantes de la casa migrante lograron su ingreso hacia el vecino país.

"¿Cómo se siente? Muy contenta ¿De dónde es usted? Ecuatoriana ¿Y cuánto tiempo esperando? Un mes esperando aquí en México, aquí en Matamoros, en el campamento, sí, ¿Qué tal la vida? Difícil, muy dura, muy complicada pero con la bendición de Dios”, aseguró la migrante Mery.

Migrantes siguen esperando en la frontera de Matamoros

Las autoridades norteamericanas recibieron a los primeros migrantes para el proceso a través del puente internacional mientras en las instalaciones del puerto fronterizo otros migrantes esperaban a que la autoridad les respondiera sobre su solicitud de asilo.

“Es población migrante que se encontraba en Matamoros desde hace algunas semanas o días y presentan algún rasgo de vulnerabilidad conforme a lo estipulado bajo título ocho. Son personas que pudieran tener riesgo por enfermedad, por persecución, así es atendiendo a lo dictado por Estados Unidos en base a ese Título es como la población de hoy que ingresó hace unos momentos pues va a probar de alguna u otra manera esta nueva oportunidad que se reabre a partir de la conclusión del título 42", explicó José Luis Elias, director de la Casa del Migrante.

De acuerdo a los datos del responsable de la Casa del Migrante en Matamoros esperan alrededor de 6 mil personas cruzar a los Estados Unidos.