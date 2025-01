Migrantes venezolanos enfrentan condiciones precarias en Chiapas y se suman a caravana migrante

Desde su llegada a México, Fabiana Velázquez y José Sánchez, migrantes venezolanos , han enfrentado una realidad dura y desafiante en el sur del país, pues durante más de tres meses, la pareja ha trabajado por apenas 700 pesos semanales, una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Aunque hoy, han tomado la difícil decisión de sumarse a la caravana migrante en Huixtla, Chiapas.

“Para sobrevivir aquí un mes uno necesitaría por lo menos ganar 4 mil pesos, pero lo máximo que se consigue son 500 o 700 pesos por semana. Entonces o pagas la renta o medio comes”, comenta Fabiana.

Migrantes venezolanos enfrentan discriminación laboral

La discriminación laboral es otro obstáculo que enfrentan los migrantes que provienen de Venezuela y otros países del centro y sur del continente Americano. “En muchas partes te dicen que no aceptan migrantes, solo mexicanos, y si consigues empleo te pagan mucho menos de lo que deberían”, explica José.

Es así que estas condiciones tan precarias llevaron a la pareja a tomar una decisión difícil: unirse a la primera caravana migrante del año que recorre la costa de Chiapas en busca de mejores oportunidades.

Sin embargo, el camino también está lleno de riesgos. La posibilidad de ser detenidos por las autoridades migratorias o caer en manos del crimen organizado genera temor entre los migrantes.

“En migración nos encarcelaron cuatro días. Nos vendieron una idea que no era cierta y ya no creemos en ellos”, señaló Dany Roa, otro migrante venezolano que ha vivido esta terrible experiencia. Además, José destacó los peligros de caer en las manos de los cárteles: “Te secuestran y te piden dinero que no tienes. Si no lo pagas, te matan”.

Caravana migrante descansa en Huixtla por el momento

La caravana descansa este viernes 3 de enero en Huixtla, Chiapas, el segundo punto en su ruta migratoria, donde los migrantes solo reciben apoyo de organizaciones pro migrantes y de las autoridades de Protección Civil del estado. Se espera que el contingente llegue a Escuintla, dentro del mismo estado, este sábado, mientras los migrantes siguen buscando un camino hacia una vida digna y segura en los Estados Unidos.