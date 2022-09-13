Miles despiden a la Reina Isabel II en Catedral de St Giles

Durante la noche del lunes, miles de personas hicieron largas colas para despedir a la Reina Isabel II en la Catedral de St Giles, en la capital de Escocia, algunos incluso llevaban niños en brazos para presentar sus respetos a la monarca.

La gente se formó durante toda la noche para despedir a su Reina, sin importar el frío que hacía, muchos combatieron la baja temperatura utilizando chammas, bufandas y gorros de lana.

Previo a que la gente entrara a la Catedral de St Giles, se realizó una vigilia silenciosa de 10 minutos en la que participaron sus hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

La Reina Isabel II murió el pasado jueves 8 de septiembre en su casa de vacaciones en Balmoral Castle, en Escocia, a los 96 años después de un reinado de 70, lo que sumió al país en un luto nacional.

The Queen’s children hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin in St Giles’ Cathedral, Edinburgh. pic.twitter.com/8VCFQ9SAp9 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022

Los restos de la Reina Isabel viajarán por todo Reino Unido

El Rey Carlos llegó a Irlanda del Norte este martes para recibir a cientos de simpatizantes mientras encabezaba el funeral de la Reina Isabel II en todo el Reino Unido antes de que el ataúd de su madre fuera trasladado a Londres para permanecer cuatro días en el estado.

Carlos, de 73 años, viajará a cuatro partes del Reino Unido antes del funeral de la monarca el 19 de septiembre. En Irlanda del Norte, la gente comenzó a llenar las calles del castillo de Hillsborough, la residencia oficial del monarca, antes de su visita.

Carlos III condujo por las calles llenas de gente en Hillsborough y luego dejó su automóvil para estrechar la mano de los simpatizantes con los cánticos de "Dios salve al rey".

Carlos III, quien automáticamente se convirtió en rey del Reino Unido y otros 14 reinos, incluidos Australia, Canadá y Jamaica, se unirá en Irlanda del Norte a la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss.