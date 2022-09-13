Miles despiden a la Reina Isabel II en Catedral de St Giles
Miles de personas se reunieron en la catedral de ST Giles donde se encontraba el ataúd de la Reina Isabel II para despedirla, antes de que partiera a Londres.
Durante la noche del lunes, miles de personas hicieron largas colas para despedir a la Reina Isabel II en la Catedral de St Giles, en la capital de Escocia, algunos incluso llevaban niños en brazos para presentar sus respetos a la monarca.
La gente se formó durante toda la noche para despedir a su Reina, sin importar el frío que hacía, muchos combatieron la baja temperatura utilizando chammas, bufandas y gorros de lana.
Previo a que la gente entrara a la Catedral de St Giles, se realizó una vigilia silenciosa de 10 minutos en la que participaron sus hijos Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.
La Reina Isabel II murió el pasado jueves 8 de septiembre en su casa de vacaciones en Balmoral Castle, en Escocia, a los 96 años después de un reinado de 70, lo que sumió al país en un luto nacional.
The Queen’s children hold a Vigil beside Her Majesty’s coffin in St Giles’ Cathedral, Edinburgh. pic.twitter.com/8VCFQ9SAp9— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022
Los restos de la Reina Isabel viajarán por todo Reino Unido
El Rey Carlos llegó a Irlanda del Norte este martes para recibir a cientos de simpatizantes mientras encabezaba el funeral de la Reina Isabel II en todo el Reino Unido antes de que el ataúd de su madre fuera trasladado a Londres para permanecer cuatro días en el estado.
Carlos, de 73 años, viajará a cuatro partes del Reino Unido antes del funeral de la monarca el 19 de septiembre. En Irlanda del Norte, la gente comenzó a llenar las calles del castillo de Hillsborough, la residencia oficial del monarca, antes de su visita.
Carlos III condujo por las calles llenas de gente en Hillsborough y luego dejó su automóvil para estrechar la mano de los simpatizantes con los cánticos de "Dios salve al rey".
Carlos III, quien automáticamente se convirtió en rey del Reino Unido y otros 14 reinos, incluidos Australia, Canadá y Jamaica, se unirá en Irlanda del Norte a la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss.