Trasladan restos de la Reina Isabel II de Balmoral a Holyroodhouse

Este domingo, los restos de la Reina Isabel II de Reino Unido fueron trasladados desde el castillo de Balmoral al Palacio de Holyroodhouse..

El féretro está acompañado con un cortejo en el que viaja su hija, la Princesa Ana, junto con su esposo Sir Timothy Laurence.

Asimismo, cientos de escoceses acompañaron el recorrido de 170 kilómetros de la monarca, la cual solía pasar varios días de descanso en tierras altas.

Se espera que los restos de la Reina Isabel II pasen esta noche en Holyroodhouse y que mañana sean trasladados a la Catedral de Saint Giles.

#AdiósALaReina | El ataúd de la #ReinaIsabel II inició un viaje de seis horas desde su casa en las Tierras Altas de Escocia hasta Edimburgo.



Cientos de personas salieron a las calles para rendirle homenaje. pic.twitter.com/9JztYyO5Zu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2022

¿Cuál será el recorrido de los restos de la Reina Isabel II?

Luego de que los restos de la Reina Isabel II sean trasladados a la Catedran de Saint Giles, en Edimburgo, el féretro permanecerá ahí para que los escoceses presenten sus respetos. En este evento, el Rey Carlos III y la Familia Real compañarán el cortejo.

Para el martes 13 de septiembre, el cuerpo de la monarca viajará a RAF Northolt, en esa ocasión, se espera que sea la Princesa Ana la que escolte a su madré de regreso a Londres.

Finalemente, el miércoles 14 de septiembre la Reina Isabel II viajará desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, donde permanecerá hasta el funeral de estado, el día jueves 19.