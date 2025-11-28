Logo InklusionSitio accesible
Indignación en Cisjordania: Fuerzas israelíes matan a 2 palestinos que parecían rendirse en Yenín|Videos

Fuerzas israelíes mataron a dos hombres palestinos este jueves durante una redada en la ciudad de Yenín, Cisjordania; ambos se habían rendido.

Las fuerzas israelíes abrieron una investigación sobre el incidente, aunque no ofrecieron una explicación para los disparos.|Reuters
Escrito por: Jimena Romero

Reuters

Fuerzas israelíes dispararon y mataron a dos hombres palestinos este jueves en medio de una redada en la ciudad de Yenín, ubicada en Cisjordania. El incidente generó gran indignación, ya que las imágenes de video muestran que los hombres se encontraban en un aparente proceso de rendición.

El Ministerio de Salud palestino confirmó las muertes e identificó a las víctimas como Montasir Abdullah, de 26 años, y Yusuf Asasa, de 37. Un periodista de la agencia de noticias Reuters que se encontraba cerca vio a los hombres salir del edificio en un acto de entrega, y luego escuchó los disparos.

Ambos palestinos se rindieron ante Fuerzas Israelíes

Las imágenes de Palestine TV capturaron la secuencia que desencadenó la controversia. En el video, los dos hombres salen de un edificio rodeado por soldados armados. Ambos levantan sus camisetas para mostrar que no portan armas y se tiran al suelo en una clara señal de rendición.

Sin embargo, las fuerzas israelíes parecen dirigir a los hombres para que regresen al interior del edificio. Minutos después, los soldados abren fuego a quemarropa. Las fuerzas israelíes confirmaron que realizaban la operación en Yenín para capturar a individuos buscados por "actividades terroristas".

El Ejército Israelí abre una investigación sin explicaciones

El Ejército y la Policía israelíes emitieron un comunicado conjunto anunciando que abrieron una investigación sobre el incidente. La declaración confirmó que las fuerzas dispararon contra "sospechosos que habían salido de un edificio" y aseguró que los fallecidos eran individuos buscados afiliados a una "red terrorista".

No obstante, el comunicado no ofreció ninguna razón que explique por qué las fuerzas abrieron fuego contra los hombres, ni mencionó que las víctimas se habían tumbado en el suelo en un acto de rendición antes de que les ordenaran regresar al interior.

Condena de Hamás y respaldo del ministro de Seguridad

La situación polarizó de inmediato la respuesta política.

El grupo militante palestino, Hamás, condenó la muerte de los hombres como una "ejecución" y pidió a la comunidad internacional que intervenga para detener las "ejecuciones de campo" israelíes. Por otro lado, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, emitió un comunicado dando su "pleno respaldo" al Ejército y a la unidad policial involucrada en el tiroteo.

La tensión entren Israel y Hamás escala

El asalto en Yenín marca el episodio más reciente de una campaña militar israelí que se intensificó durante meses en las ciudades del norte de Cisjordania. La operación tenía como objetivo aprehender a individuos buscados por lanzar explosivos y disparar a las fuerzas de seguridad.

La tensión se mantiene alta, y la muerte de los dos palestinos amenaza con desencadenar más violencia en la región, a pesar del alto el fuego acordado en Gaza.

