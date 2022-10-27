Millonaria transgénero de Tailandia compra concurso de Miss Universo

Una celebridad en Tailandia, magnate de los medios y defensora de los derechos de las personas transgénero, es la nueva propietaria del concurso de belleza Miss Universo. Esta millonaria pretende aprovechar el evento para inspirar a mujeres como ella, además de impulsar al turismo de su país.

Jakapong "Anne" Jakrajutatip, actual directora ejecutiva y mayor accionista de JKN (JKN Global Group Pcl), es una celebridad en Tailandia en donde protagoniza las versiones locales de los reality shows "Project Runway" y "Shark Tank".

Recientemente, esta millonaria transgénero compró la Organización de Miss Universo por 20 millones de dólares, unos 400 millones de pesos, lo que marca la primera vez en que el organizador del concurso de belleza es propiedad de una mujer.

Cabe señalar que esta adquisición encaja en el ecosistema de "JKN", además de que le brinda una plataforma para inspirar a otros.

Jakapong ha hablado abiertamente acerca de su experiencia como mujer transgénero. Ella también es creadora de "Life Inspired", una fundación de Tailandia que aboga por los derechos a la dignidad y las oportunidades para las personas transgénero.

Ella señala que Miss Universo puede promover una campaña de turismo de los "Cinco Factores F" de Tailandia, impulsando las peleas (boxeo tailandés), el cine, los festivales, la moda, además de la comida.

Cabe señalar que Jakapong es una fiel seguidora de la lucha contra la intimidación y el acoso sexual, asegura que: "Transformé el dolor en poder".

Empresaria transgénero de Tailandia compra la compañía organizadora de Miss Universo

Jakapong, millonaria transgénero:

Son casi mil millones de personas que miran y son propiedad de una mujer “trans” tailandesa, el cien por ciento. Tenemos el mejor vehículo ahora, así que ¿por qué no lo usamos?.

El turismo es un motor fundamental de la economía en Tailandia y, antes de la pandemia de 2019, la nación recibió cerca de 40 millones de visitantes que gastaron 50 mil 580 millones de dólares. El gobierno espera un poco más de 10 millones de visitantes durante este año y el doble para el 2023.

"Todos los países, no solo Tailandia, obtendrán ingresos del turismo cuando seas el país anfitrión (del concurso)", Jakapong quien espera que Tailandia sea anfitrión cada tres o cuatro años.

Otros planes para Miss Universo incluyen oportunidades de concesión de licencias y comercialización, incluida la integración con negocios propios de JKN como moda, bebidas y por supuesto cosméticos.

Y por si esto no fuera suficiente, también se está explorando empresas como restaurantes, propiedades, spas y hoteles para que se sumen a la organización del concurso de Miss Universo.