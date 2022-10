Millones de personas en Chad con hambre aguda por desastre climático

La grave sequía seguida de las peores inundaciones en 30 años ha provocado un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y ha dejado un récord de 2.1 millones de personas en Chad con hambre aguda, según agencias de las Naciones Unidas.

Como resultado del desastre climático en Chad, el 10% de todos los niños menores de cinco años están afectados por desnutrición aguda, y uno de cada tres sufrirá retraso en el crecimiento, dijo el fondo de las Naciones Unidas para la infancia. No es sólo su crecimiento físico el que se ve afectado.

“Cuando un niño está en estado de desnutrición, hay una disminución de sus capacidades cognitivas, por lo que influye directamente en su rentabilidad tanto académica como en términos de productividad económica”, dice el Dr. Appolinaire Dotenan, médico que trata la desnutrición.

Toda una generación en Chad en peligro

Si la situación no mejora, toda una generación en Chad verá comprometido su futuro a causa de la desnutrición.

En una cama del Hospital Notre Dame des Apotres en la capital N’Djamena, Fatimé Mahamat Idriss, de 28 años, alimenta a su demacrado niño pequeño a través de un tubo de alimentación.

Cuando la cosecha falló, su esposo buscó trabajo en una mina de oro en el norte, sin dejar comida para ella y sus tres hijos.

“Estaba perdiendo mucho peso y se estaba debilitando cada vez más”. explica Fatimé Mahamat Idriss “Ahora que está en el hospital, está mucho mejor”.

Más niños hospitalizados que los dos años anteriores

Fatimé está lejos de ser la única madre que se enfrenta a esta situación. Según Alex Togyangue, jefe de administración de la unidad de nutrición, este año ya han sido hospitalizados 1,700 niños, más que los dos años anteriores.

“Mi hijo ha estado hospitalizado aquí durante una semana. Al principio, vomitaba y tenía mucha diarrea. Tenía fiebre todo el tiempo, no podía comer y no podía dormir. Como resultado, estaba perdiendo un mucho peso y estaba cada vez más débil. Ahora que está en el hospital, está mucho mejor. Está tomando leche y comiendo la papilla enriquecida. No tenemos los medios y afortunadamente la atención es gratuita”, dijo Kellou Bichara Hissein.

“Mi hija ha estado en el hospital durante más de una semana porque está enferma y demasiado débil para comer. Cuando llegamos aquí, le dieron leche con una jeringa e inyecciones regulares todos los días. Ahora está mucho mejor y su rostro está cambiando. Estoy muy agradecida con los médicos que atienden a los niños aquí, son casi sus segundas madres. Gracias por los productos porque nunca los vamos a poder comprar por nuestra situación o incluso para conseguir la comida es difícil”, añadió Fatimé Mahamat Idriss.