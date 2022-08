El minero atrapado en Coahuila que acababa de jubilarse

Su nombre es Jaime Montelongo Pérez, de 61 años. Hace apenas tres meses acababa de jubilarse como minero, pero volvió porque quería seguir trabajando. Hoy es uno de los 10 trabajadores que se encuentran atrapados en la mina de Sabinas, Coahuila.

Dos de sus hermanas Angélica y Magdalena, cuentan que le insistieron una y otra vez alejarse de la mina, pero Jaime no quiso escuchar a la familia, porque trabajar lo hacía sentirse fuerte, responsable y lleno de vida.

“Yo le decía: ‘ya no regreses, búscate un trabajo de velador’. Y él me respondía que no: ‘mira, el peligro se corre dondequiera y a mí me gusta trabajar en eso, aunque sea un trabajo rudo y a mí me gusta”, recuerda Magdalena Montelongo, apostada en una silla cerca de la zona de rescate de Sabinas , Coahuila.

Angélica, su hermana, narra con voz quebrada cómo su marido también le insistió a Jaime dejar ese trabajo, con el que se ganó la vida casi cinco décadas:

“Le dice mi esposo: ‘cuñado, ya no vaya usted, sabe que esa mina está inundada de agua, por eso nos salimos. Si ya está escurriendo agua, tenga mucho cuidado, fíjese por dónde está".

#MisiónECO|📍#Sabinas, #Coahuila#Cenapred y @SEMAR_mx realizaron un sobrevuelo con VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) con el objetivo de mapear la ubicación de los puntos de trabajo y obtener información georreferenciada para mejorar la planeación de las tareas de #rescate. pic.twitter.com/Lt29oaP3J6 — Protección Civil México (@CNPC_MX) August 10, 2022

Quinto hijo de una familia de siete hermanos -"muy unidos siempre”, porque a decir de Angélica, así les enseñó su madre-, Jaime fue el único que se dedicó a la minería, para seguir los pasos del padre.

Desde adolescente, comenzó a trabajar en los pozos de las minas. Magdalena lo describe como un hombre muy responsable en su casa y en sus gastos.

En la zona de rescate, familiares de Jaime improvisaron un pequeño altar con su fotografía, veladoras e imágenes religiosas.

Casado y padre de dos hijos, Jaime jamás tuvo un contratiempo en 47 años de trayectoria; por eso el dolor mezclado con incredulidad de sus familiares:

“Toda su vida trabajando en pozos de carbón, desde los 14 años con mi papá, y nunca tuvo un accidente y nunca pensamos que fuera a pasar esto”, señala Magdalena.

Con 61 años, Jaime Montelongo Pérez es el minero más veterano de los 10 trabajadores atrapados.

La lista la completan José Rogelio Moreno hijo, de 22 años; Ramiro Torres de 24, Hugo Tijerina de 29; Jorge Luis Martínez de 34; Sergio Gabriel Cruz de 41; José Rogelio Moreno padre, de 42; Mario Alberto Cabriales, de 45; José Luis Mireles, de 46, y Margarito Rodríguez de 54 años.

Desde la semana pasada, las familias de Jaime y de los demás trabajadores, se han mantenido cerca de la mina, pendientes de las labores de rescate en Coahuila . Por ello, el cansancio y la angustia se reflejan en el rostro de las hermanas Montelongo.

“Mi corazón lo tengo muy oprimido -afirma Magdalena- una ya no quiere estar llorando, pero estoy muy triste. Yo quiero pensar que mi hermano está vivo.

Este miércoles, familiares de los mineros volvieron a pedir a las autoridades que no detengan la búsqueda ni abandonen a sus seres queridos.

Y es que, como su hermana Magdalena, Angélica aún mantiene la esperanza de volver a ver a Jaime con vida:

“Mi corazón entristecido me dice que mi hermano está vivo... y sus compañeros”, afirma.