Renuncia a la SCJN Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; rechaza formar parte de la “tómbola judicial”

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó este martes su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su escrito dirigido a la mesa directiva del Senado de la República, expuso que su dimisión no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma judicial.

En los hechos, Gutiérrez Ortiz Mena declina así a formar parte de la llamada “tómbola judicial”, por lo que la renuncia será efectiva el 31 de agosto de 2025.

En el documento, el ministro, que desde el 27 de noviembre de 2012 forma parte del Alto Tribunal del país, señaló que ser juez constitucional, implica algo más que interpretar textos legales, es “mantener viva la promesa de justicia en un estado democrático. La Constitución, al igual que el derecho, no es solo un conjunto de normas, sino una estructura de principios destinados a proteger a todos, especialmente a quienes carecen de respaldo popular”.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura - es en esa labor para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sin resguardar los derechos de quienes más los necesitan”, expuso.

Ministro Gutiérrez Ortiz explica por qué renuncia a la SCJN en esta fecha

Ante este escenario que presenta la reforma judicial, el ministro anunció: “Por ello he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto ni una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la Norma es clara. Si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea, aunque podrá improvisar una tragedia menor para cumplir con la verdad, es que no poseo tal causa grave”.

Gutiérrez Ortiz Mena dejó así en claro que está cumpliendo con un procedimiento en respeto a la Constitución que juró defender.

“Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no se revoca por un tribunal competente. Pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil, y tal vez destinada desaparecer cuando la carta emita su juicio final. Hasta entonces seguiré las reglas vigentes”, apuntó.

Renuncia del ministro Gutiérrez Ortiz será efectiva en 2025

Añadió que “por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025, hasta ese día, continuaré cumpliendo mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en este cargo”.

El ministro concluyó: “Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. El único lujo que me permite dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”.