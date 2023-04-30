Minnesota votó a favor de legalizar la marihuana recreacional

Los legisladores de Minnesota votaron a favor de legalizar la marihuana recreacional, el último de una serie de movimientos políticos después de que los demócratas se hicieran con el control total de la Cámara de Representantes tras nueve años de gobierno dividido.

El proyecto de ley que los demócratas del Senado aprobaron, incluye disposiciones que eliminarán los antecedentes penales de decenas de miles de personas acusadas anteriormente de delitos menores relacionados con la marihuana. También financia programas de abuso de sustancias.

Minnesota Lawmaker About Marijuana: ‘Just 2 Ounces Is Equivalent To 3 Joints’ https://t.co/UuuuqIJK1Y pic.twitter.com/Og31UPTOpt — Forbes Science (@ForbesScience) April 29, 2023

La legalización de la marihuana desde el aspecto recreativo entre los adultos ha sido durante mucho tiempo un objetivo difícil de alcanzar para los demócratas de Minnesota.

Expertos consideran que la nueva medida ampliará enormemente el mercado del cannabis. El pasado mes de julio, la Asamblea Legislativa legalizó los comestibles y las bebidas que contienen una pequeña cantidad de THC, el ingrediente activo de la marihuana.

En este sentido, el estado se une a otros 22 que han legalizado el cannabis para uso recreativo en los últimos años.

¿Qué dicen los republicanos y demócratas sobre la marihuana recreacional?

Los republicanos se tomaron el tiempo de poner de relieve las preocupaciones que van desde salud pública a la seguridad. La senadora Carla Nelson dice que le preocupa que los agentes del orden tengan más dificultades para mantener la seguridad en las carreteras.

“El número uno es que no tenemos una prueba de carretera fiable. Eso es clave, para conducir bajo la influencia”. Carla Nelson / Senadora republicana del Estado de Minnesota

También les preocupa que aumente el consumo de marihuana, y que esta tendencia, llegáse a inducir a los consumidores a un mayor abuso de otras sustancias poniendo más problemas sobre la mesa a gobiernos locales.

El representante republicano, Nolan West, dijo que no estaba de acuerdo con la "ideología de extrema izquierda" detrás del proyecto aprobado para el uso de marihuana recreacional. También lo calificó de antiempresarial porque, según él, sus requisitos para la concesión de licencias darían prioridad a las "puntuaciones de equidad social" por encima de la eficacia de un modelo empresarial.

Por otra parte, existen grupos en favor de reformas liberales y que apoyan iniciativas demócratas, como "Minnesota Is Ready", que apoyaron completamente la ley. Especialmente, las decisiones entorno a los delitos menores y condenas asociadas al consumo de marihuana o su porte.

“Este proyecto de ley está listo y Minnesota está listo para la legalización del cannabis. La gente sabe que los adultos pueden tomar decisiones responsables sobre el cannabis y el sistema de prohibición que hemos tenido durante tanto tiempo no ha funcionado.” Ryan Winkler / Presidente de “Minnesota Is Ready”

A Winkler, se suma el representante demócrata Zack Stephenson, quien señaló que el proyecto de ley brinda un enfoque de equidad que va desde aumentar los puestos de trabajo y nuevas oportunidades en el mercado legal del cannabis.

Diferencias entre el proyecto de ley de la Cámara y del Senado sobre la marihuana recreacional

Una de las diferencias más marcadas entre ambos proyectos de ley tiene que ver con los impuestos y la posesión. Por ejemplo, el del Senado permite que alguien de 21 años o más pueda tener 5 libras de cannabis en su casa. Mientras que el proyecto de la Cámara permite kilo y medio, es decir, 3 libras.