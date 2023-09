Inauguran un San Judas Tadeo gigante en Badiraguato, tierra donde nació “El Chapo”

El pasado 26 de septiembre, la ciudad de Badiraguato inauguró un mirador con una estatua gigante de San Judas Tadeo como principal seña distintiva, la cual presumieron como el monumento más grande del mundo de este santo, uno de los más venerados en México y con una historia muy particular entre sus creyentes.

La presencia de un San Judas Tadeo gigante se mezcla con una creencia errónea de que “el santo de las causas difíciles” ofrece protección a los criminales y delincuentes, algo que incluso autoridades eclesiásticas mexicanas han salido a desmentir; pero en esta ocasión, especialmente por ubicarse en Badiraguato, municipio sinaloense donde nacieron algunos narcotraficantes famosos.

Con Joaquín “El Chapo” Guzmán como referente del narcotráfico en esta localidad, vale la pena recordar por qué dicen que “San Juditas” está relacionado con organizaciones criminales y malhechores.

¿Por qué dicen que San Judas Tadeo es de criminales?

San Judas Tadeo es uno de los santos más populares en México, por lo que es importante aclarar que aunque es uno de los 12 apóstoles de Jesús, no se debe confundir con Judas Iscariote, quien lo traicionó a cambio de monedas de plata, de acuerdo con los cuatro evangelios canónicos de la Iglesia.

Con esto en mente, San Judas Tadeo nunca ha estado vinculado con algún pensamiento maligno; en cambio, es definido como “servidor de Jesucristo y hermano de Santiago”.

La Arquidiócesis Primada de México aclaró en 2008 que San Judas Tadeo, a quien se le suele asociar con grupos delincuenciales, no lo es ni de narcotraficantes ni es devoción compatible con la Santa Muerte. “De ningún modo se vería en el cielo intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo, entre ellos, violentando los preceptos de No Matarás, No robarás, No cometerás adulterio”, señala el texto “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto”.

¿Dónde está la estatua gigante de San Judas Tadeo en México?

La estatua de San Judas Tadeo fue inaugurada más de cuatro meses después de su llegada y se encuentra en la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa. Mide más de 25 metros de alto y fue realizada por el escultor Fidel Chaidez.

El mirador fue estrenado por el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes y tiene el objetivo de reunir a miles de turistas todos los años, en especial con el objetivo de mejorar la imagen de esta ciudad sinaloense asociada con el narcotráfico.

Cabe mencionar que, en algún momento, un “museo del narco” estuvo relacionado con esta entidad e incluso generó reacciones del presidente municipal.