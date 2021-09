Modelo brasileña se casa con ella misma por amor propio

La modelo brasileña Cris Galêra compartió un importante mensaje de amor propio al anunciar su boda por la iglesia con ella misma, reviviendo la tendencia de la sologamia.

La también influencer se vistió de blanco y se arregló como toda una novia para asistir a su boda consigo misma y aseguró que llegó al recinto religioso con determinación para “defender el amor propio” a pesar de las miradas de la gente.

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación. Hice mi propio maquillaje y peinado y todos estaban mirando porque no tenía prometido”, dijo la modelo brasileña.

Galêra compartió las fotografías de su matrimonio con ella misma a través de sus redes sociales, donde se le ve luciendo un vestido blanco ceñido, afuera de una iglesia en Sao Paulo, con un ramo de flores blancas que lanzó al aire como suele suceder en las bodas normales.

“Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, escribió la modelo brasileña en las imágenes que compartió de su boda.

Cris Galêra también aseguró que la noticia de su boda tuvo repercusiones en Brasil y en el mundo entero, ya que revivió la tendencia de la sologamia, lo que consideró positivo para defender el amor propio. Y resaltó que una de las ventajas de su matrimonio es que no se divorciará.

“Estoy recibiendo miles de mensajes de hombres y mujeres de todo el mundo que quieren casarse conmigo. Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto”, respondió.

La modelo brasileña también anunció que se irá de luna de miel en noviembre a Londres y París para disfrutar de su compañía.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”, aseguró Cris en entrevista con un medio internacional.

¿Qué es la sologamia, la tendencia que revivió la modelo brasileña?

La sologamia es la práctica de casarse con uno mismo. El término se volvió viral en 2019 y se centra en la idea de disfrutar de la vida y ser feliz sin la necesidad de tener una pareja.

La forma de celebrar la sologamia varía dependiendo de los gustos de cada persona, pues algunas se lo toman muy en serio y hacen todo el ritual de las bodas comunes, desde comprar el anillo de compromiso hasta realizar la boda con banquete e invitados, pero sin novio.

En otros casos se trata de algo más simbólico, solo decidir casarse con uno mismo sin hacer ningún tipo de celebración. Incluso, algunas personas que ya tienen pareja deciden tener una boda consigo mismas como muestra de compromiso y respeto hacia ellos mismos.