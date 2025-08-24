¡Bajo el agua! Fuertes lluvias dejan inundaciones en calles de la CDMX | Mientras Dormía

Logo InklusionSitio accesible
¡Bajo el agua! Fuertes lluvias dejan inundaciones en calles de la CDMX

Entre las alcaldías más afectadas por las intensas lluvias en CDMX fueron Tlalpan, Xochimilco y al oriente de Iztapalapa; el mal clima comenzó a las 6 de la tarde.

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Luis Gamboa

La noche del pasado sábado 23 de agosto 2025, mientras usted dormía, se registraron afectaciones por lluvias en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX).

Lluvias en CDMX afectan a cientos de automovilistas; calles inundadas

Entre las alcaldías más afectadas fueron: Tlalpan, Xochimilco y al oriente de Iztapalapa; las fuertes lluvias comenzaron a alrededor de las 6 de la tarde.

Las intensas lluvias provocaron que muchas avenidas y calles sufrieran encharcamientos e inundaciones, afectando a cientos de automovilistas.

Colonias como Héroes de Padierna, Tlalpan centro, Santa Marta Acatitla y el área de Periférico Sur fueron las más castigas por el mal clima en la capital del país.

Despliegan operativos en calles de Iztapalapa por inundaciones

Debido a las fuertes lluvias del pasado sábado, elementos de la Seretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron a las calles de Iztapalapa para desahogar el tránsito vehicular ocasionado por las graves inundaciones provocadas por el mal clima.

Por otro lado, sobre la Calzada General Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, en Iztapalapa.

También hay encharcamiento sobre la Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Laureano Estudillo, colonia Santa Martha Acatitla Norte.

Las lluvias eran tan intensas, que autoridades activaron alerta roja, naranja y amarilla en distintas alcaldías de la capital del país.

Alerta Naranja en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Alerta Amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ambulancia se estrella contra otro vehículo en la colonia Roma

En otro punto de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma, una ambulancia particular chocó contra otro vehículo; esto ocurrió en las calles Sonora y Durando de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Policías y otras ambulancias acudieron al lugar este choque no dejó lesionados solo daños materiales.

