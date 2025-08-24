Esto cuesta el Gas LP en México para la semana del 24 al 30 de agosto 2025: Listo de precio

¿Se te acabó el tanque? La Comisión Nacional de Energía (CNE) revela la lista de precios del Gas LP en México para la semana del 24 al 30 de agosto 2025; esta es la lista de costos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 24 del 30 de agosto 2025, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Janos en Coahuila de Zaragoza en $17.81 kilogramos y en $9.62 pesos el litro , seguido de Chihuahua en $18.29 pesos el kilogramo y en $9.87 pesos el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP en Chiapas en $18.89 kilogramos y $10.20 el litros.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

Por otro lado, en Loreto, Baja California Sur el Gas LP se ubica en 23.18 pesos el kilogramo y en 12.52 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue Rincón de Romos, Aguascalientes en $21.41 pesos el kilogramos y $11.45 el litro , seguido de San Luis Potosí en $20.29 pesos el kilogramo y el 10.96 el litro, junto con Celaya, Guanajuato en $20.34 pesos el kilogramo y el $10.98 el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 24 al 30 de agosto 2025

La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.61 pesos el kilogramo y $10.59 el litro, esto para la semana del 24 al 30 de agosto 2025. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.61 pesos el kilogramo y a $10.59 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 24 al 30 de agosto 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 20.06 pesos por kilo y 10.83 pesos por litro, mientras que en San Pedro Garza García Nuevo León, el precio del gas alcanza los 20.16 pesos por kilo y 10.89 pesos por litro.