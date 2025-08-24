El gobierno de Donald Trump restableció una medalla al ejército estadounidense para reconocer a los elementos que vigilan la frontera con México.

El Departamento de Defensa de la Unión Americana informó las condiciones para que los miembros en activo puedan recibir la Medalla de la Defensa a la Frontera Mexicana.

¿Quiénes recibirán la medalla de la vigilancia en la Frontera?

Los militares deben haber sido asignados a una unidad que participe en una operación militar designada por el Departamento de Defensa en apoyo al CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés) dentro del área de elegibilidad durante 30 días consecutivos o no consecutivos, desde el 30 de enero de 2025, hasta una fecha futura por determinar, de acuerdo con Pete Hegseth, secretario de Defensa.

En un comunicado, la dependencia estableció que el área de elegibilidad es de 100 millas náuticas (185 kilómetros) desde la frontera internacional con México dentro de Texas, entre ella la ciudad de San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y las aguas estadounidenses hasta 44 kilómetros.

NEWS: @SecDef Pete Hegseth Announces Establishment of Mexican Border Defense Medalhttps://t.co/VLxtsbxPZ1 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 23, 2025

La dependencia agregó que los militares desplegados en apoyo al CBP anteriormente fueron reconocidos con la Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas.

Además, los militares en activo y veteranos que ya hayan recibido la Medalla del Servicio de las Fuerzas Armadas también pueden solicitar el nuevo premio en lugar de la medalla que recibieron. No obstante, ninguno de los militares puede recibir ambas medallas por el mismo periodo de servicio brindado en la frontera.

¿Cómo es la medalla a los militares en la Frontera?

Cabe recordar que esta medalla es idéntica a la Medalla de Servicio en la Frontera Mexicana acuñada en 1918 para reconocer el servicio de los militares durante 1916 y 1917 en el estado de Chihuahua.

Border medal, yes.



New medal, no.



We have proudly revived the 1918 “Mexican Border Service Medal” — same mold, same ribbon, same name, same service.



We look forward to pinning the award on brave border soldiers soon… https://t.co/3Yrc302QXH — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 22, 2025

Estas medallas son de bronce. En la parte posterior muestra el dibujo de una espada romana desenvainada que cuelga de una placa con la frase “por servicio en la frontera con México”.

En su perfil de la red social X, Pete Hegseth aclaró que esta medalla no es nueva, sino que revivirán el premio otorgado en 1918. “Mismo molde, misma cinta, mismo nombre, mismo servicio”, destacó.

