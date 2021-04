En el AICM suspenden módulo de pruebas de coronavirus

La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México (CDMX) suspendió el módulo de pruebas de Covid-19 del ‘Laboratorio Médico Tadeo', que se ubicaba en la puerta F3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la capital (AICM) .

Esto ocurrió durante la verificación de rutina, donde se detectaron anomalías de carácter administrativo y técnico que ponían en riesgo la calidad y seguridad durante la realización de pruebas de detección de Covid-19.

El módulo ya había sido denunciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por operar sin autorización del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

De acuerdo con la Sedesa, con el propósito de evitar el riesgo sanitario a los usuarios, la Agencia de Protección Sanitaria tomó esta determinación respecto al ‘Laboratorio Médico Tadeo’.

En el módulo de dicho laboratorio, ubicado en el AICM, se colocaron sellos con la leyenda “Suspensión de Actividades por Riesgo Sanitario”.

La investigación de Mexicanos contra la corrupción fue importante para que las autoridades capitalinas acudieron a inspeccionar los permisos del módulo.

YA TENÍAN UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

El 22 de marzo las autoridades sanitarias de la Ciudad de México realizaron una verificación de rutina, donde hubo varias observaciones y recomendaciones respecto a los temas técnicos y administrativos para su funcionamiento, pero tras varios días no se acataron.

“Siempre se hace una visita donde se hacen recomendaciones y en este caso, no se corrigieron después del tiempo que se había solicitado”, dijo Oliva López, titular de la SSA de la CDMX.

“No se tienen, por ejemplo, las acreditaciones de Cofepris, no está regulado el espacio, no se cubre con la seguridad sanitaria, no se sube a la plataforma, o sea, hay una serie de condiciones que deben de cumplir”, afirmó.

VAN TRES SITIOS SUSPENDIDOS POR RIESGO SANITARIO

Oliva López también comentó que van tres sitios que se suspendieron por los riesgos sanitarios.

“Son tres sitios que se han suspendido y tiene que ver con el manejo correcto de las pruebas, como la notificación y la seguridad sanitaria”, comentó.