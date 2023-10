Esta es la Fecha y hora del concierto de Mon Laferte en Bellas Artes

¡Mon Laferte en Bellas Artes! La cantautora chilena se presentará en concierto en uno de los recintos más prestigiosos de México. Lo hará acompañada de la agrupación Mujeres del Viento Florido.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante chilena anunció el que se convertirá en uno de sus conciertos más importantes en lo que va de su carrera cuando se presente en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Mon Laferte en Bellas Artes:"En el recinto cultural más importante de mi amado México”

En su publicación, Mon Laferte expresó su enorme emoción por cantar en el Palacio de Bellas Artes, recinto en donde se han presentado estrellas de talla nacional e internacional: “En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con @vientoflorido he pasado cientos de horas viendo videos de Juan Gabriel y Chavela en este lugar maravilloso, no se imaginan lo que siento en este momento, estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lágrimas de la felicidad”, expresó la cantautora chilena en sus redes sociales.

Respecto del anuncio de Mon Laferte en Bellas Artes, la chilena agradeció a la responsable de crear a la agrupación Viento florido: “Gracias, maestra Leticia por crear Viento florido, gracias por crear una Banda de mujeres, gracias por cambiar el mundo, gracias por enseñarnos y permitirnos avanzar como sociedad, amo este México en donde caben muchos Méxicos, gracias Viento florido por permitirme llegar a Bellas artes a su lado”.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Mon Laferte en Bellas Artes?

El concierto de Mon Laferte en Bellas Artes se realizará durante la jornada del próximo 9 de diciembre 2023 en el salón principal del recinto ubicado en la intersección de la Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México.

La cantante nacida en Viña del Mar, Chile comenzará su concierto en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 20:00 horas. Por el momento se desconoce la fecha a partir de la cuál saldrán a la venta los boletos para el concierto de Mon Laferte en Bellas Artes.