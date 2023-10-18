Moneda conmemorativa de Emiliano Zapata se oferta hasta en 5 millones de pesos

Una moneda conmemorativa de 20 pesos que cuenta con imagen de Emiliano Zapata se oferta en internet hasta en cinco millones de pesos, búscala, quizás la tengas en algún lugar de tu casa. Amantes de la numismática y todos aquellos que se encuentren interesados en adquirir esta preciada moneda deberán desembolsar hasta 5 millones de pesos por este peculiar metal.

Esta moneda de 20 pesos con la figura de Emiliano Zapata Salazar se oferta a través de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre. El preciado metal salió a circulación en conmemoración del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata, y se trata se trata de una pieza dodecagonal, es decir que cuenta con 12 lados y que fue puesta en circulación desde el 21 de abril del año 2021 pero que actualmente se cotiza en internet por unos cinco millones de pesos.

Moneda conmemorativa de 20 pesos con imagen de Emiliano Zapata se oferta en 5 millones de pesos|Mercado Libre

Moneda de Emiliano Zapata se vende por internet en 5 millones de pesos

En su reverso, esta moneda conmemorativa de 20 pesos cuenta con la imagen de uno de los líderes más importantes de la época de la Revolución, el llamado “Caudillo del Sur” que además se complementa con la imagen, a su izquierda, de un campesino arando la tierra. En esta pieza conmemorativa también se puede encontrar un mapa de la República Mexicana que se encuentra de lado derecho del campo. En su parte superior, se puede observar en el sombrero el lema que versa: “Tierra y libertad”.

El nombre de Emiliano Zapata se puede apreciar a manera de un semicírculo superior que sigue el contorno del preciado metal. De lado izquierdo se encuentra la ceca de la Casa de Moneda de México, misma que está conformada por una “M” coronada por una “o”, lo que significa México. De hecho este es el signo internacional que distingue a nuestra moneda nacional.

En el exergo de esta moneda de 20 pesos con la imagen de Emiliano Zapata, cuenta con la denominación “$20″, además de los años 1919 y 2019. Mientras que en el anverso de esta pieza ofertada en cinco millones de pesos, se encuentra plasmado el escudo nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” en forma de un semicírculo superior.