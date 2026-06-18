¿Se sintió? Monitoreo de sismos en México y reportes del Sismológico hoy 18 de junio
Reporte completo de sismos en México este jueves 18 de junio con magnitud, epicentro y activación de alerta sísmica.
¿Tembló este jueves? Sigue el minuto a minuto de sismos registrados en México este 18 de junio de 2026 con reportes de autoridades, activación de alerta sísmica, magnitud y epicentro.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO de todo lo que sucede entorno a este fenómeno natural.
Monitoreo de sismos en México y reportes del Sismológico hoy 18 de junio
Sismo de magnitud 3.8 se registra en Ixmiquilpan, Hidalgo
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 3.8 durante la madrugada de este jueves 18 de junio de 2026 en el estado de Hidalgo.
El movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros al este de Ixmiquilpan.