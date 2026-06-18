El titán geológico de México que tiene aguas termales en sus faldas: así es el volcán en Chiapas que es casi tan grande como el Nevado de Toluca

En el límite entre Chiapas y Guatemala hay un importante volcán que tiene ecosistemas únicos y leyendas locales. Lejos de las rutas turísticas de siempre, este lugar ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de sus pozas calientes y sus paisajes impresionantes.

Esto es lo que debes de saber del gran volcán Tacaná.

Volcán Tacaná y su altura

El volcán Tacaná alcanza los 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un titán geológico de medidas similares a las del Nevado de Toluca.

Su estructura divide el territorio de México y Guatemala, además tiene distintas características como bosques de pino, encino y niebla, hasta ecosistemas de alta montaña donde el clima pasa de templado a frío intenso conforme se sube.

Aguas termales y la leyenda de la cascada enojona

En las faldas del volcán, dentro del municipio de Cacahoatán, hay una pequeña comunidad indígena mam de Agua Caliente.

En un cañada profunda de la zona hay riachuelos que alimentan pozas de aguas termales y forman dos cascadas: una supera los 100 metros de altura y los habitantes advierte que el agua reacciona con fuertes vientos si es que se altera el silencio que hay en los bosques.

Ruta para llegar al bosque chiapaneco

Para visitar los manantiales tienes que viajar desde Tapachula o Cacahoatán hacia el ejido El Águila.

Una vez ahí, debes desviar a la izquierda con rumbo al ejido El Progreso, siguiendo el trayecto hacia las localidades de Chespal Nuevo y Chespal Viejo; en este último tramo hay un camino rural de terracería que te lleva directamente a la entrada de Agua Caliente, donde inicia el sendero para el río.

Las rutas para alcanzar la cima del volcán

Para acceder a la parte más alta del Tacaná se tiene que hacer estrictamente a pie por caminos de tierra, pues el uso de bicicletas de montaña y vehículos está prohibido para proteger toda la fauna.

Los montañistas salen desde el Ejido Talquián, en una caminata de 8 kilómetros que toma cerca de 8 horas, o desde el Cantón Chiquihuite, una ruta de 9 kilómetros que requiere hasta 10 horas de caminata continua.

¡Momentos de tensión en el Tacaná! 🏔️❄️ Una intensa granizada dejó atrapadas a 80 personas en el volcán de Chiapas. Gracias a un operativo de emergencia, todos fueron rescatados sanos y salvos🚨🙏 pic.twitter.com/kw5wZCytxr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 31, 2025

Costos, temporadas ideales y equipo para el viaje

El acceso al área natural protegida tiene un costo de 125 pesos por persona y está completamente abierto todos los días del año.

La mejor época para explorar la región es entre enero a mayo para evitar el temporal de lluvias y el frío extremo del invierno; las autoridades recomiendan llevar calzado de campo con buen agarre, ropa gruesa y chamarras impermeables para resistir las pendientes pronunciadas.