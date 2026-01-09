Mono araña escapa de casa y muerde a mujer en una tienda en Comitán; recibió vacuna antirrábica

¡No es inteligencia artificial! En una tienda de abarrotes en el municipio de Comitán , fue captado el momento en que un mono araña que era mascota de una familia se les escapa y se mete a una tienda y muerde a una mujer.

Mono araña ataca a una mujer dentro de una tienda de abarrotes

En el municipio de Comitán, Chiapas, se registró un incidente que generó alarma entre vecinos, luego de que un mono araña, escapará de una vivienda e ingresó a una tienda, donde atacó a la encargada del negocio.

El hecho quedó captado en video, material que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que el mono araña entra al establecimiento y actúa de manera agresiva.

En #Chiapas, un mono araña se fugó de su casa y desató el caos en una tienda de abarrotes.



La dueña intentó controlarlo y terminó con una mordida y una vacuna antirrábica. Aún se desconoce si habrá sanciones para la familia del animal.



El reporte de @Alberto_Chame. pic.twitter.com/TkJr9p4dk7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

Ante la presencia del animal fuera de control, dos menores que se encontraban en el lugar salieron corriendo, mientras la situación se tornaba caótica dentro del negocio.

Durante el altercado, la encargada del comercio fue mordida, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades sanitarias.

Personal de Zoonosis de la Secretaría de Salud estatal acudió para brindar atención a la víctima. Las autoridades informaron que a la mujer se le aplicó la vacuna antirrábica como medida preventiva y que, hasta el momento, su estado de salud se reporta estable.

Monos araña en peligro de extinción

El caso también ha generado debate debido a que los monos araña son una especie en peligro de extinción, y su tenencia como mascota está negado por la ley.

Especialistas y autoridades han reiterado en diversas ocasiones que estos animales silvestres no deben mantenerse en domicilios particulares, ya que representan un riesgo tanto para las personas como para el propio ejemplar.

Hasta ahora, las autoridades de justicia no han informado si existe una investigación abierta en contra de la familia que mantenía al mono araña como mascota.

Tampoco se ha precisado si el mono araña fue asegurado o trasladado a algún centro especializado para su resguardo.