Los científicos que estudiaban un grupo de animales, en específico monos capuchinos en una isla en Panamá, notaron un comportamiento donde llevaban a cargando a pequeños bebés simios. En apariencia esta situación era normal, sin embargo, se trataba de bebés de otra especie, por lo cual, realmente los estaban secuestrando.

Los hallazgos están contenidos en la investigación publicada en la revista especializada Current Biology, el 19 de mayo de 2025. El análisis fue realizado en la isla Jircarón, a 55 kilómetros de la costa de Panamá y en parte del Parque Nacional Coiba. Los especialistas en comportamiento animal lograron grabar algunos videos donde aparecía un mono capuchino cargando con la boca un bebé mono.

VIDEOS: Monos capuchinos secuestran otros bebés monos en isla de Panamá

No obstante, tras analizar las imágenes, encontraron que el pequeño animal teína un pelaje diferente, ya que se trataba de un mono de una especie distinta: un mono aullador bebé.

“De septiembre de 2022 a marzo de 2023, observamos a monos capuchinos que llevaban al menos siete diferentes monos aulladores, de entre uno a dos días de edad hasta cuatro semanas de edad, en periodos de dos a ocho días”, señala el estudio.

Uno de los monos, apodado ‘Joker’, por tener una cicatriz en la boca, era de los principales en tener este comportamiento con otros cuatro monos capuchinos más. No obstante, los secuestradores no tenían contacto con los monos capuchinos, sólo los cargaban en su espalda, no había juego e incluso, las crías aparecían sin vida días después, debido a que no recibían leche materna para alimentarse.

¿Por qué los monos secuestran oteros bebés en Panamá?

Margaret C. Crofoot, una de las investigadoras del estudio e integrante del Departamento de Ecología de Sociedades Animales del Instituto de Comportamiento Animal Max Planck, aseguró que estas acciones pueden deberse al aburrimiento de los monos capuchinos en ese ambiente, así como un aprendizaje cultural.

Y es que los monos capuchinos machos usan herramientas, como piedras, para romper nueces y alimentarse, conocimiento que le pasan a otros de los ejemplares de estos animales. En ese sentido, puede que transmitan esta tradición de cargar monos de otras especies a otros de los integrantes de su población, explica el estudio científico.

“A mí me parece que está relacionado que una especie que tiene bajo nivel de depredadores, baja competencia por alimentos, tal vez mucho tiempo en sus manos. Están innovando y aprendiendo a transmitir sus tradiciones a su población. Esto significa para mí que la necesidad no es la madre de la invención, a veces el aburrimiento basta”, explicó en un video.